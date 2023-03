Mercedesfahrer stirbt nach Unfall in Bremen

Von: Fabian Raddatz

Wohl aufgrund eines medizinischen Notfalls hat ein 64-Jähriger am Samstag in Bremen einen Unfall gebaut. Der Mann starb später im Krankenhaus.

Bremen – Wie die Polizei in einem Bericht schreibt, war der 64-Jährige in mit seinem Mercedes auf der Ludwig-Roselius-Allee in Bremen-Osterholz unterwegs, als er vermutlich krankheitsbedingt von der Fahrbahn abkam, wo er dann mit einem Haltestellenschild und einem Verteilerkasten kollidierte. An einer Hauswand kam er zum Stehen.

Der Mann wurde umgehend in ein Krankenhaus gebracht, wo er wenig später starb. © Fernando Gutierrez-Juarez/dpa/Symbolbild

Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen starb der Mann wenig später im Krankenhaus.

Mercedesfahrer stirbt nach Unfall in Bremen: Weitere Meldungen

