Open Air bei Mercedes:  Laue Nacht voller Chartperlen und Hits

Bremen - Von Ulf Kaack. Oft bemüht wird momentan die Vokabel „Sommernachtstraum“. Doch genau den bescherte Peter Maffay mit seiner Band fast 40 000 Zuschauern beim Mercedes-Benz-Open-Air auf dem Werksgelände der Bremer Automobilschmiede. Zuvor gelang es bereits Johannes Oerding, Niila, Tim Kamerad, Christina Stürmer und der Band „Sunrise Avenue“ mit Leichtigkeit, die Massen zu begeistern.

Anlass des Konzerts: 40 Jahre Mercedes-Werk in Bremen. Während des Festivals lief die Fahrzeugproduktion in den Daimler-Hallen denn auch uneingeschränkt weiter. Bedrohliche Regenwolken formierten sich über dem Werksareal in Sebaldsbrück, als der sensible Deutschrockpoet Johannes Oerding pünktlich um 15.30 Uhr zu Gitarre und Mikrofon griff.

Das schien unmittelbar Wirkung zu zeigen, denn die Himmelsschleusen blieben bis auf wenige Tropfen fortan geschlossen. Derweil quälten sich noch etliche Besucher mit Bussen oder dem eigenen Wagen durch den zäh fließenden Verkehr. Oerding auf den ersten Platz der Künstlerabfolge zu setzen, erwies sich als gelungener Schachzug der Veranstalter. Der 36-jährige Singer-Songwriter aus Münster zündete ein Feuerwerk seiner Hits, das sofort und Wirkung zeigte: „Kreise“, „Alles brennt“ oder „Für immer ab jetzt“.

So war das Feld gut bestellt für die beiden folgenden Acts: die Newcomer Niila und Tim Kamerad. Ersterer begann sein Set verhalten, wählte seine melancholische Ballade „Sorry“ für den Einstieg. Doch der introvertierte finnische Multiinstrumentalist verharrte nicht in der Sanftheit seines bislang größten Erfolgs. Unter anderem mit seiner aktuellen Single „Restless Heart“ nahm seine Melange aus Mainstream-Pop und Folk-Elementen zusehends an Fahrt auf. Daran knüpfte Tim Kamerad nahtlos an, legte in Sachen Druck und Geschwindigkeit noch eine kräftige Schippe zu.

+ Johannes Oerding zündete in Sebaldsbrück ein Feuerwerk seiner Hits. © Kaack

Mit der langsam einsetzenden Dämmerung leitete Christina Stürmer samt rasant aufspielender Band das Finale des Festivals ein. Das charmante Energiebündel gönnte den Menschen im mittlerweile komplett gefüllten Innenraum kaum eine Pause zum Luftholen: „Lebe lauter“ als Einpeitscher, das treibende „Millionen Lichter“ oder das einst von den „Prinzen“ intonierte „Alles nur geklaut“ in einer Deluxe-Punkversion.

„Sunrise Avenue“ waren stilistisch auf demselben Kurs, spielten selbstbewusst auf und strotzten vor Energie. Das finnische Ensemble kombinierte geschickt eingängige Balladen mit urwüchsigen Rocksounds. Sänger Samu Haber – gesegnet mit einer Stimme, mit der er in den Wäldern seiner Heimat auch als Bärenvergrämer durchaus Karriere machen könnte – war eindeutig der Star des Quintetts. Klar, dass die Chartperlen „Nothing is Over“, „Lifesaver“ und natürlich „Hollywood Hills“ nicht fehlten.

Und dann, die Dunkelheit einer lauen Sommernacht hatte sich längst über das Festivalgelände gelegt, betrat der für viele Besucher eigentliche Star des Events die Bühne: Peter Maffay, von den Massen frenetisch begrüßt. Er versprach eine sommerliche Zeitreise durch sein Gesamtwerk. Die führte natürlich „über sieben Brücken“ und klammerte seine frühen Schlager nicht aus: „Und es war Sommer“ und „So bist Du“ wurden aus tausenden Kehlen mitgesungen. Maffays Kaleidoskop aus altem und neuem Material markierte den Höhepunkt der Feier des Automobilbauers und war ein wundervolles Geschenk an die Menschen in Bremen. Umso mehr, wenn sie an diesem Abend nicht mit einem Stern auf der Haube, sondern mit dem Rad oder Bus und Bahn angereist waren.