Bremen - Von Ilka Langkowski. „Zwietracht“ heißt Ana Mayas Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es zeigt ein Paar, das sich voneinander abwendet. Es ist ein farbstarkes Bild, das 2017 den Auftakt zu ihrer thematischen Reihe „Beziehung“ bildete.

Ana Mayas Wahl für unser Kunst-Stück fiel auf „Zwietracht“, weil es ihr erstes abstrakteres Bild ist und eine neue Arbeitsweise einläutete. Das Motiv entwickelte sich eher zufällig aus der weiblichen Gestalt, die aus dem Bild zu gehen scheint. Ihre Haltung inspirierte die Bremer Künstlerin zu der zweiten Figur. So wurde daraus die Idee für ein Paar im Zwist. „Ich war selbst überrascht über das Bild“, sagt Maya. „Solche Momente geben beim Malen Energie.“

„Menschen zu malen, fasziniert mich“, sagt die Künstlerin. Sie bestimmten ihre Bilder. Ihre Arbeiten, ob groß, klein, in Acryl oder als Aquarell sind auffallend farbig. Selbst ihre gemalten Porträts halten sich nicht an eine natürliche Farbgebung. „Über die Farbe lässt sich eine Menge ausdrücken“, sagt die Künstlerin. Und seit „Zwietracht“ seien ihre Werke abstrakter und expressionistischer geworden.

Am liebsten malt die Bremer Künstlerin aus dem Impuls heraus, ohne nachzudenken. In ihren Bühnenszenen von Proben der Bremer Shakespeare--Company fasste sie jeweils die Auftritte unterschiedlicher Darsteller in einem Bild zusammen. „Das ist ähnlich wie bei einer Mehrfachbelichtung eines Fotofilms, auf dem sich dann die Bilder überlagern“, sagt Maya. Die Schwierigkeit sei es gewesen, die Situationen jeweils schnell zu erfassen und schnell zu malen.

Schon als Kind war der 1950 geborenen Künstlerin klar, dass sie Kunst studieren wollte. Nur: Als es soweit war, fehlte doch der Mut, sich in die finanzielle Unsicherheit zu stürzen. „Auch damals wusste man schon, dass nur wenige Künstler von ihrem Beruf leben können.“ Also wurde Maya Lehrerin und malte, wann immer es die Zeit zuließ. Neben dem festen Einkommen bot der Schuldienst einen weiteren Vorteil. „Kunst ist ein einsamer Beruf“, erzählt die Bremerin. „Aber ich hatte tagsüber die quirligen Kinder um mich und konnte trotzdem malen.“

Heute arbeitet Maya meist nachmittags oder abends, wenn die anderen Pflichten des Tages erledigt sind. Manchmal sei die Arbeit im Atelier sehr intensiv. Manchmal aber brauche es Zeit, um neue Ideen zu entwickeln, erklärt die Künstlerin. Kleinere Bilder und Aquarelle sorgten dann für Abwechslung.

Die Herausforderung des Künstlerlebens liegt für Maya zwar nicht in der finanziellen Absicherung. Dennoch sei das Verkaufen ein schwieriges Thema, sagt sie. Denn das Material koste und viele Menschen könnten oder wollten keinen dem Aufwand angemessenen Preis zahlen, insbesondere bei großen Bildern. „Es ist ja nicht nur die Arbeitszeit, die in dem Bild steckt, sondern es sind auch zig Jahre Erfahrung“, sagt Maya.

Ob wir Kunst brauchen? „Ja. Frei nach Picasso finde ich auch, dass sie den ‚Staub des Alltags von der Seele wäscht‘. Kunst zu betrachten ist schön und erfreut einen wie eine schöne Blume.“

Zu den Künstlern, die für Maya besonders bedeutend sind, zählen der Spanier Pablo Picasso (1881 bis 1973) und der französische Maler Henri Matisse (1869 bis 1954). An Picasso bewundert die Bremerin die künstlerische und thematische Bandbreite im Laufe seines Lebens, von realistisch bis abstrakt. Bei Matisse fasziniert Maya dessen Einteilung der Bildräume. Personen oder Gegenstände würden bei ihm fast dekorativ angeordnet.

Wenn Maya jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge ein noch nicht gemaltes Werk an Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU). Auf einer gepflegten Blüte säße ein Insekt und überall drumherum wäre Gift, beschreibt die Künstlerin. „Es bekäme den Titel „Insektenpflege“ und würde mahnen, „endlich den großflächigen Einsatz von Herbiziden, Pestiziden und Gülle zu begrenzen“.