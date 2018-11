„Der Mensch steht im Mittelpunkt“

Bremen - Von Steffen Koller. Doppelpremiere in der Oberen Rathaushalle: Beim 16. „Bürgermahl“ der Wilhelm-Kaisen-Bürgerhilfe (WKB) haben sich am Montagabend gleich vier Ehrengäste ins Goldene Buch der Stadt eingetragen – und anders als in den Vorjahren, hielten auch alle vier anschließend eine Rede vor den etwa 200 Gästen.

Das „Bürgermahl“, das Dank für die vielen Sammler der Bürgerhilfe ist, war gleich in mehrfacher Hinsicht etwas Besonderes. Mit 20 Minuten Verspätung trat am Montagabend Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) ans Rednerpult – trotz des „strammen Zeitplans“, den man eigentlich einhalten wollte. Ebenfalls anders: Nicht nur ein Ehrengast trug sich ins Goldene Buch ein, gleich vier unterschrieben. Statt eines prominenten Ehrengastes von außerhalb, waren diesmal vier Ehrenbürger Bremens mit von der Partie: Barbara Grobien, Vorsitzende der Philharmonischen Gesellschaft in Bremen, Dr. Klaus Hübotter, Ehrensenator der Hochschule für Künste, Uwe Hollweg, der zusammen mit seiner Frau die „Karin und Uwe Hollweg Stiftung“ betreibt, und Bernd Hockemeyer (Hockemeyer Stiftung).

Doch nicht nur an Vergangenes wurde erinnert, auch an kommende Projekte richtet sich das „Bürgermahl“. So ehrte Carsten Sieling das Engagement von Brigitte Stuthmann (Innere Mission), die seit Jahren für die WKB Spenden sammlt und so den Fortbestand der Bürgerhilfe sichert Apropos Spenden: Das Geld der Tischsammlung geht in diesem Jahr an drei Projekte. So wird zum Beispiel mit dem Geld ein Kompetenzzentrum für inhaftierte Väter der Justizvollzugsanstalt Bremen unterstützt. Männer sollen dort für ihre Vaterrolle außerhalb der Gefängnismauern sensibilisiert werden. „Kiek in – schau mal rein!“ nennt sich die Hebammensprechstunde der Inneren Mission. Das Beratungszentrum will seine Sprechstunde um Dolmetscher für Frauen mit Migrationshintergrund erweitern. Dieses Vorhaben wird ebenso wie die Jüdische Gemeinde von der Tischsammlung profitieren. Konkret geht es hierbei darum, jungen Erwachsenen in schwierigen Lebensphasen durch Schulungen, Seminare und Referaten Wege aus drohenden Lebenskrisen aufzuzeigen.

Wie wichtig ehrenamtliche Arbeit ist, unterstrich Barbara Grobien in ihrer Rede. Sie sagte, „das Ehrenamt stellt sich Problemen und duckt sich nicht weg“. Speziell an junge Menschen gerichtet, fügte sie an: „Tut etwas, und sei der einzige Grund, dass Ihr es gerne macht.“ Sie selbst erfülle ihr Ehrenamt mit „Freude und Leidenschaft“. Auch Bernd Hockemeyer appellierte an die Gäste, „Vorbild zu sein und die Zukunft zu gestalten“. Nur so sei eine „transparente und lebendige Demokratie möglich“. Ähnlich formulierte Uwe Hollweg seine Botschaft. Er rief den Gästen zu: „Der Mensch steht im Mittelpunkt.“ Teilhabe bedeute, „mitreden, mitdenken, mitverdienen“, sagte er, bevor die Gäste sich dem von Sponsoren finanzierten und bewusst schlicht gehaltenen „Bürgermahl“ zuwandten.