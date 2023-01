Mensch in Bremen von Taxi erfasst und getötet

Von: Fabian Raddatz

Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang noch unklar. © Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Bei einem tödlichen Unfall am Samstagabend in Bremen ist ein Mensch von einem Taxi erfasst und getötet worden. Die Person wollte wohl über die Straße.

Bremen – Ein Taxi hat am Samstagabend einen Menschen erfasst und dabei tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich, als der die Person eine Straße in Bremen überqueren wollte, wie die Polizei am Samstagabend mitteilte. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

Auch weitere Details waren zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.