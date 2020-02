Bremen - Von Steffen Koller. In ärmsten Verhältnissen aufgewachsen und dem Tod als Kind noch gerade so von der Schippe gesprungen, gehört Dirk Roßmann heute zu den reichsten Menschen Deutschlands. Mit der Drogeriekette „Rossmann“ machte er sich und seinem Unternehmen einen Namen – auch über die Grenzen der Bundesrepublik hinaus. Gestern las er im Ratskeller aus seiner Autobiografie „…dann bin ich auf den Baum geklettert!“ Von Aufstieg, Mut und Wandel“.

25 Jahre lang gibt es die Reihe „Poesie im Bremer Ratskeller“, die Lothar Pohlmann für den Landesbetriebssportverband organisiert. 25 Jahre, in denen in regelmäßigen Abständen prominente Gäste aus ihrem Leben berichten. Zum Jubiläum kam nun ein Unternehmer, dessen Name wohl kaum jemand nicht kennt.

Dirk Roßmann, 1946 in Hannover geboren und Erfinder des ersten Selbstbedienungsgeschäfts im Drogerie-Segment, berichtete dabei von den Anfängen seines Wirkens. Von den Zeiten, in denen alles begann. Dabei, so Roßmann, stand sein Leben bereits in Kindheitstagen vor dem Aus. In einer „eiskalten Wohnung“ aufgewachsen, an Lungenentzündung und Scharlach erkrankt, sprang er dem Tod bereits als kleiner Junge von der Schippe. „Mein Start ins Leben war alles andere als einfach.“

Trotz – oder gerade wegen – der tiefgreifenden Erfahrungen der Nachkriegszeit entwickelte sich beim heute 73-Jährigen ein gewisser Unternehmergeist. Bereits im Alter von zehn Jahren dachte er ans „zentrale Thema“ Geldverdienen und folgte dem Motto: „Der Mensch braucht Geld, um frei zu sein.“ Dabei schaute er sich viel bei seinen Eltern Bernhard und Hilde ab, die bereits in den 40er Jahren in zweiter Generation ein Drogeriegeschäft am Rande von Hannover betrieben.

Jahrzehnte vergingen, das Unternehmen wuchs und wuchs – und ist heute allein in Deutschland mit knapp 2 200 Filialen und etwa 33 000 Mitarbeitern vertreten.

Bis heute habe er sich der Devise verschrieben: „Viel verdienen, viel ausgeben.“ Eines wollte dabei nie tun müssen, so Roßmann – sich unterordnen. Der Mann, dessen Privatvermögen auf etwa 3,6 Milliarden Euro geschätzt wird, hatte dabei aber seit jeher auch die Schwachen der Gesellschaft im Blick. Jährlich unterstütze seine inhabergeführte Firma Hilfsprojekte mit etwa einer Million Euro, berichtet er.

Es seien schließlich die Menschen und ihre Geschichten, die zeigen würden, was lebendiges Lernen bedeute. Das, so schien es, konnten am Sonntag viele Besucher im Publikum nachvollziehen.

Ein „Ja, genau!“ hier, ein zustimmendes Kopfnicken dort waren zu vernehmen und zu sehen, wenn Roßmann über die Zeiten nach dem Mauerfall berichtete – und davon, wie er eines Tages (im Jahr 1991) im Rahmen einer großangelegten Hilfsaktion 10 000 Pakete nach Moskau transportierte und dort verteilte. Geschichte habe sich dabei gedreht: Der Deutsche, den viele Russen als „den Teufel“ sahen, war es nun, der ihnen half.