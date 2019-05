„Element of Crime“: Melancholisch schräge Harmonie im Pier 2

Heimspiel für Sven Regener

Bremen - Von Jörg Esser. Heimspiele sind in Bremen ausverkauft. Wenn Sven Regener mit seiner Band „Element of Crime” kommt, dann sind die Bremer da und lauschen dieser Combo, die so wunderbar eigenwillig spielt. Poetisch, romantisch, rockig und vor allem irgendwie norddeutsch. Das Pier 2 in Gröpelingen ist am Freitagabend ausverkauft, Sonnabend praktisch auch.