Das Mekka des Tees liegt in Schuppen 6

„Übersee-Törn“ zieht 30.000 Besucher an

+ © Kowalewski Christine Glenewinkel zeigt auf dem „Tee-Törn“ im Rahmen des „Übersee-Törns“ das Teelager in Schuppen 6. Auf dem Zettel sind die Flaggen teeliefernder Länder zu sehen. © Kowalewski

Bremen - Von Martin Kowalewski. Der Treffpunkt ist still. Er liegt einige hundert Meter entfernt vom lebhaften Getümmel des neunten „Übersee-Törns“ am Europahafen in der Überseestadt, der am Wochenende gut besucht war. Ein Stück den Hafen auf der linken Seite hinunter bis zum Tor des Betriebsgeländes der Logistikfirma Berthold Vollers – und der Startpunkt des „Tee-Törns“ ist erreicht. Hier warten 30 teeinteressierte Gäste.