„Lovely Bastards“ feiern umjubelte Premiere im ausverkauften GOP-Varietétheater

Andreas Wessels mimt nicht nur den smarten Gentleman, er kann auch wild und ungezügelt. All das paart er mit einer großen Portion Selbstironie. Das kommt an beim Publikum.

Bremen - Von Steffen Koller. Abwechslungsreicher geht’s kaum: Die „Lovely Bastards“ haben am Donnerstagabend Premiere im GOP-Varietétheater in der Bremer Überseestadt gefeiert und lieferten dabei eine Show ab, die sich schwer in ein künstlerisches Korsett pressen lässt. Live-Balladen, Jonglage, Komik, Akrobatik und vor allem ganz viel Unterhaltung – die „liebenswerten Mistkerle“ zeigten, dass viel von allem hervorragend funktionieren kann.

Seit fünf Jahren tourt die Show durch die GOP-Theater der Nation. Eine lange Zeit, bedenkt man, dass viele Darbietungen so schnell kommen, wie sie auch wieder gehen. Das kann zwei Gründe haben. Entweder, so ist es häufig bei gefragten Künstlern: Sie sind einfach nicht stets verfügbar. Ab und an liefern sie ab. Dann ist lange wieder Pause. Oder – und da wären wir bei „Lovely Bastards“ um Andreas Wessels, Aron Eloy und Daniel Reinsberg – sie sind schlicht so gut, dass sich kaum einer traut, die Jungs aus dem Programm zu nehmen. Eine begründete Entscheidung. Denn was das Trio und seine Freunde am Himmelfahrts-Feiertag zeigte, war schon Unterhaltung auf ganz hohem Niveau.

Da wäre zum einen Andreas Wessels. Der großgewachsene Berliner nimmt sich – das vorweg – nicht wirklich ernst und punktet doch gerade deshalb vor ausverkauftem Premierenhaus. Zigaretten wirbeln durch die Luft, das Streichholz gleich hinterher. Er lässt Regentonnen über die Bühnenbretter tanzen, als wären sie genau für solche Sachen gemacht worden. Sein Lieblingsgetränk, ein Whisky-Sour, mal eben schnell mixen und das gepaart mit akrobatischen Jonglage-Einlagen? Sechs Bälle durch die Luft wirbeln, dabei Seil springen und nebenbei kluge Sprüche klopfen? Kein Problem für den 45-Jährigen, der es vor allem versteht, mit Wörtern die Zuschauer auf seine Seite zu ziehen. Ob cooler Draufgänger oder stilvoller Gentleman – Wessels weiß, wie es geht. „Egal, was passiert: Sie klatschen“, heißt es und das Publikum folgt ihm.

Es ist die unkonventionelle Mischung der „Lovely Bastards“, die diese Show so unterhaltsam macht. Dabei sind die „Mistkerle“ nicht allein. Im künstlerischen Gepäck: das Akrobatik-Zweiergespann „Duo eMotion“, die Violinistin Sonja Firker und die „Lovely Bastards Band“. Zeigt das „Duo eMotion“ anfänglich Einlagen, die – mit Verlaub – auch als Kleinstadt-Zirkusnummern durchgehen könnten, steigern sich Morgane Tisserand und Pierre-Antoine Chastang letztlich zur akrobatischen Ekstase. Großes Kino.

Auch Sonja Firker überzeugt, genau wie die Band, die der Show eine authentische Note verleiht. Gespickt mit Gesangseinlagen von Aron Eloy und Bauchredner-Komik von Daniel Reinsberg, die jeden Fitnessratgeber in Sachen Bauchmuskeltraining in den Schatten stellt, ergibt all das letztlich ein gelungenes Potpourri der Extraklasse. „Let me entertain you“ hallt es zu Beginn der Show durch den Saal. Es bleibt mehr als eine austauschbare Aussage, die in jede andere Show passen würde. Es bleibt ein Versprechen, das die „Mistkerle“ definitiv halten.

Die Show „Lovely Bastards“ läuft bis Sonntag, 1. Juli, im GOP-Varietétheater (Am Weser-Terminal 4). Eintrittskarten gibt es unter anderem in den Geschäftsstellen unserer Zeitung.