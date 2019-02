„Tanz im Iran“: Anreiz zum Weiterdenken

„Mein Kunststück“ mit Elke Prieß’

+ © Langkowski Das Schönste für Elke Prieß ist es, zu sehen, wie sich etwas entwickelt. © Langkowski

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Tanz im Iran“ heißt Elke Prieß’ Bild, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Die farbenfrohe Mischtechnik auf Textil liegt ihr besonders am Herzen. In ihm treffen die eigene westliche Zeichenkultur mit orientalischen Mustern zusammen.