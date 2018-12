Lebendiger Zufall auf der Buntstiftzeichnung „O.T. 16“

Kolja Burmester und seine Buntstiftzeichnung „O.T. 16“. Mit wenigen Strichen will der Bremer Künstler Figuren schaffen, die eine Geschichte erzählen.

Bremen - Von Ilka Langkowski. „O.T. 16“ heißt Kolja Burmesters Bild, das er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Es ist eine Buntstiftzeichnung im Postkartenformat. Mit wenigen Strichen schafft der Bremer Künstler Figuren, die eine Geschichte erzählen.

Kolja Burmester arbeitet mit dem Zufall. Ihn hat er zur Methode gemacht. Ganz beiläufig sollen seine Bilder entstehen. Über das, was er zeichnen will, denkt er nicht nach. „Es ist eher ein intuitives Malen, das vom Überraschungsmoment lebt“, sagt er. „Das ist eine Qualität, die ich suche.“

Seine Zeichnungen im Postkartenformat entstehen in mehreren Schritten. Nachdem der Bremer ein Motiv gezeichnet hat, kommt das Kärtchen auf einen großen Stapel. Aus dieser Sammlung von ersten Zeichnungen zieht Burmester später ein beliebiges Blatt und zeichnet ein zweites Motiv darauf. Je nachdem, wie das Papier gezogen wurde, können die beiden Zeichnungen auch überkopf oder im rechten Winkel zueinander liegen. Der Künstler vertraut darauf, dass sich die Dinge fügen. „So entstehen Zusammenhänge im Bild, die sonst nicht entstanden wären.“

Burmesters Zeichnungen entstehen schnell, mit wenigen Strichen. Zufall, Reduzierung und Improvisation nutzt Burmester auch für seine Live-Zeichnungen. Dabei porträtiert er Menschen oder kleine Gruppen so, dass aus der Situation heraus eine humorige Geschichte erzählt wird. Mit einer alten Schreibmaschine setzt Burmester einen freundlich-frechen Satz dazu. Es sind situative Zeichnungen voller Lebendigkeit. Das Spannende an den „Live-Zeichnungen“ ist, dass der Künstler selbst auf Kontrolle verzichtet.

„Fehler sind erlaubt“

„Fehler sind erlaubt und können genutzt werden“, sagt Burmester. Dabei sind die Mittel, die er benutzt, einfach: Papier, Bleistift, Schreibmaschine. „Ich arbeite immer analog. Das bringt eine spezielle Ästhetik“, sagt er.

Die Nähe zur Kunst spürte der 1974 in Aachen geboren Wahl-Bremer früh. Schon die Schallplatten des Vaters und die ersten Romane öffneten ihm eine Tür zu einer dahinter liegenden Welt. Er begann, Städte zu zeichnen, die so einen Ausdruck haben sollten, als wäre er selbst dort gewesen. Das Ziel, sich einem lebendigen Kern in seinen Motiven anzunähern, prägt bis heute seine Zeichnungen und Illustrationen. Der stark reduzierte Einsatz von Linie und Farbe erhöht sogar die Wirkung.

Bei der Arbeit im Atelier oder zu Hause hört Burmester gerne Podcasts oder Radiobeiträge. Feste Zeiten hat er dabei nicht. Mal arbeitet er täglich und beginnt früh, mal in intensiven Intervallen. In Gedanken ist der Zeichner und Illustrator allerdings fast pausenlos bei der Kunst.

„Sich selbst kann man nichts vormachen“

Die Herausforderung des Künstlerlebens sieht Burmester darin, den eigenen Ansprüchen gerecht zu werden. „Sich selbst kann man nichts vormachen“, sagt er. Mit wenig Geld zurechtzukommen, sei ebenfalls eine Herausforderung. Man solle aber deswegen nicht den Fehler machen, aus einem finanziellen Engpass auf ein Scheitern der Kunst zu schließen.

Ob wir Kunst brauchen? „Das weiß ich nicht. Ich kann nur von mir reden und ich brauche sie. Sie belebt, und sie kann Gefühle verwandeln, zum Beispiel Frustration in Euphorie. Das ist ähnlich wie bei Musik.“

Zu den Künstlern, die für Burmester besonders bedeutend sind, zählen der Franzose Henri Matisse (1869 bis 1954) und die US-amerikanische Nonne und Künstlerin Sister Corita Kent (1918 bis 1986). Kent beeindruckt den Bremer, weil sie in ihrem Kloster eine Pop-Art-Kunstwerkstatt gründete und dort auch für politische Demonstrationen die Plakate entwarf. Bei Matisse hingegen sei jedes Bild und jede Zeichnung „einfach beseelt“, sagt Burmester.

Wenn der Bremer jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann würde er seine kleinen „Live-Zeichnungen“ an alle Menschen adressieren. „Es sind Spiegelungen, die den Blick auf Kleinigkeiten lenken. Die Bilder fangen einen Moment mit Humor und Spaß ein, den man mitnehmen kann.“