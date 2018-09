„Loggbok“ in Schweden: Logik der Zerstörung

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Loggbok“ heißt Ingo Vetters Kunstprojekt, das er in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Im Norden Schwedens hält sein drei Hektar großes Werk die Erinnerung an einen Stadtteil wach, der langsam versinkt.

Aus Schutt zeichnet „Loggbok“ Konturen von Häusern und Straßen nach. Das Langzeitprojekt, an dem der Bremer Künstler Ingo Vetter arbeitet, bewahrt die Struktur der absackenden Bergbausiedlung Kiruna. Die Lagerstätten des Eisenerzes verlaufen schräg unter der nördlichsten Stadt Schwedens. Deswegen wird sie Stück für Stück umgesiedelt. Gruvstadsparken, der Grubenstadtpark, soll an die frühere Besiedlung erinnern und eine Pufferzone zur Stadt bilden. Mit dem fortschreitenden Ausbau der Grube, wandern auch Park und Stadt weiter nach Osten. „Jeden Tag sackt das Erdreich etwa um elf Zentimeter ab“, sagt Vetter. Dank des Kunstprojektes bleiben Häuser und Straßen als begehbare Strukturen in der Landschaft. Die Bereiche des Kunstwerks, die nicht mehr sicher sind, werden nach und nach abgesperrt, aber nicht aktiv zerstört.

Gemeinsam mit Sofia Sundberg und Karl Tuikkanen entwarf Vetter ein Konzept, in dem der Schutt der zerstörten Häuser in Metallgitterwürfel, so genannte Gabionen, gefüllt wird. Aus ihnen werden die Grundrisse nachgebaut. Seit 2015 ist das „Loggbok“ in Arbeit. Es transformiert Zeiträume in ein künstlerisches Konzept. „Zerstörung gehört zu der Logik dieser Stadt dazu“, merkt der Professor an. „Loggbok“ spreche Aspekte wie Identität, Geschichte und Erinnerung an. „Es ist ein riesiges Projekt, und zeigt eine so lange Entwicklung“, freut sich der Wahlbremer.

Auf die Kunst gekommen ist der heute 50-Jährige „ohne eine Wahl“, wie er sagt. Er ging als Lehrling in eine Töpferei und fand bald, dass der Handwerksbegriff nicht mehr für das, was er machte, ausreichte. Auch ein Keramikstudium reichte ihm nicht. Erst bei der Bildhauerei fühlte er sich wohl.

Der künstlerische Alltag des Dekans und alleinerziehenden Vaters ist sehr diszipliniert. Um 6.30 Uhr klingelt der Wecker, um 8.30 Uhr sitzt er am Schreibtisch. Die Zeit für künstlerische Arbeit ist knapp. Seine konzeptuellen Kunstwerke bereitet er lange vor. Sie erfordern viele Absprachen, um die Zusammenarbeit verschiedener Stellen abzustimmen. „Arbeiten im öffentlichen Raum konfrontieren einen mit anderen Regelwerken, zum Beispiel von Kommunen, Politik und anderen. Diese Faktoren können das Projekt selbst verändern. Der Akt der Veröffentlichung ist also eher ein Vorschlag, der mit den Akteuren zur Umsetzung beraten werden muss.“ Das ist die große Herausforderung für Vetter. Geht es schief, können fertig geplante Durchführungen trotzdem fast unmöglich werden.

Ob wir Kunst brauchen? – „Natürlich brauchen wir sie. Sie bietet Repräsentations- und Identifikationsmomente. Sie ist ein Kommunikationsmittel, gerade für Situationen, in denen wir schlecht Worte finden. Über Kunst lässt sich streiten, und wir reden miteinander.“

Zu den Künstlern, die für Vetter besonders bedeutend sind, zählen die US-amerikanische Künstlerin der Postmoderne Elaine Sturtevant (1924 bis 2014) und die deutsche Vertreterin des Minimalismus Charlotte Posenenske (1930 bis 1985). Bei Sturtevant assistierte Vetter rund zehn Jahre. Sie war ein beeindruckendes Beispiel für Beharrlichkeit und eine große Triebkraft, sagt er. Bei Posenenske hingegen fasziniert Vetter die Schlichtheit ihrer Serien, wie beispielsweise aus industriellen Vierkantstahlrohren und ähnlichen Objekten.

Wenn Vetter ein Werk an jemandem als Botschaft adressieren sollte, dann ginge „Loggbok“ an alle Städte und Gemeinden: „Als Ermunterung, sich auf solche Dinge einzulassen, spielerisch, verhandelbar und nicht unveränderbar. Solche Projekte können neue Perspektiven aufzeigen.“