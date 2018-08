„Mein Kunst-Stück“ mit Susanne Willand: Zufällige Existenz

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Kleines Rasenstück“ heißt Susanne Katharina Willands Werk, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Das kleine gerahmte Gebilde ist untrennbar mit dem gestickten „Großen Stein“ verbunden. Es verdankt seine Existenz ein paar Radiergummikrümeln.

Das „Kleine Rasenstück“ der Bremer Künstlerin Susanne Willand entstand aus einem Nebenprodukt zu ihrer Arbeit „Großer Stein“. Um die arbeitsintensive Stickzeit aufzulockern, hatte sich Willand einige feste Regeln für ihr Tagwerk auferlegt. Jeden Tag sollte parallel zur Stickerei eine Zeichnung entstehen und eine weitere begonnen werden. Alle Neben- und Abfallprodukte wollte sie aufheben, datieren und archivieren. So kam in gut einem Jahr Produktionszeit eine ordentliche Sammlung zusammen. Aus Radiergummiresten entstand dann, fast zufällig, das „Kleine Rasenstück“.

Die akribische Archivierung sollte den monotonen Umsetzungsprozess begleiten. Aus ritualisiertem Handeln und einer materialisierten Zeitspanne wurde der Stoff für das zarte Werk. „Ausgerechnet das allerflüchtigste Nebenprodukt des Arbeitsbrockens Stein schafft es aus dem Atelier“, stellt Willand fröhlich fest.

Die textile Handarbeit steht im Kontrast zur grafischen Rasterung des Kieselsteinfotos und dessen Vergrößerung. Auch die Ausdauerarbeit am Stein bildet einen Gegensatz zu der eher zufällig und auf charmante Weise entstandenen kleinen abstrakten Form, die an Grashalme erinnert. Erst aus der Nähe werden die weiche Textur des Steins aus gestickten Kreuzchen und des „Kleinen Rasenstücks“ aus den wurstigen Radiergummiresten sichtbar.

Auf die Kunst gekommen ist die 44-Jährige, in Österreich geborene Wahlbremerin durch ihre Familie. Vater und Großvater sind oder waren Künstler. „Lange dachte ich, ich müsste etwas anderes machen. Ich hatte ja die Nöte des Künstlerlebens schon kennengelernt“, sagt Willand. Allerdings hatte sie, wenn sie sich ihren Arbeitsplatz vorstellte, immer ein Atelier vor Augen. In Bremen studierte Willand dann Modedesign und freie Kunst. Schnell war ihr klar, dass sie am Ende freie Kunst machen würde.

Ihre Arbeit im Atelier richtet sich nach der Schulzeit ihres Sohnes. Für gewöhnlich arbeitet sie mit einem losen Konzept. „Wenn man komplett frei arbeitet, kann man sich darin auch verlieren.“ Eine Herausforderung des Künstlerlebens sei es, finanziell über die Runden zu kommen, sagt Willand. Dafür verkauft sie auf dem Markt Käse aus ihrer Heimat. Außerdem sei es wichtig, sich nicht zu sehr von außen beeinflussen zu lassen.

Ob wir Kunst brauchen? „Wir scheinen sie zu brauchen. Denn obwohl sie nicht systemrelevant ist, ist sie nicht verschwunden. Es muss etwas sehr Menschliches sein. Wie wäre es auch, wenn es beispielsweise keine Musik gäbe? Kunst bietet einen Spielraum, eine Möglichkeit zur Kritik und sie macht Freude.“

Zu den Künstlern, die für Willand besonders bedeutend sind, zählen die französisch-amerikanische Künstlerin Louise Bourgeois (1911 bis 2010) und der 1959 in Belgien geborene Fotograf, Maler, Aktions- und Videokünstler Francis Alÿs. An Bourgeois fühlt sich Willand in ihrer Kunst erinnert. „Dass diese Künstlerin erst so spät den Durchbruch schaffte und so lange beharrlich blieb, ist bewundernswert.“ Alÿs, der in der Neun-Millionen-Einwohner-Stadt Mexico City arbeitet, thematisiere in seinen Videoinstallationen eindrucksvoll den Zeitprozess, findet die Bremerin.

Wenn Willand jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge eins an all jene, die sich passiv vor dem TV- oder PC-Bildschirm „ausklinken“. Die Wahlbremerin sagt: „Auch wenn es als Zeitverschwendung betrachtet werden kann, einen Stein zu sticken, so ist es etwas Aktives, das man mit den Händen macht.“