Mut durch Schutz

Bremen - Von Ilka Langkowski. „Vaterunser“ („Paternoster“) heißt Agnieszka Gancarczyk Vetos Bild von 2008, das sie in unserer Serie „Mein Kunst-Stück“ vorstellt. Das Bild hängt an der nackten Wand eines entkernten Zimmers. Der gesamte Raum ist ein Kunstprojekt.

„Auf dem Christentum beruhende Zitate durchziehen meine Bilder“, sagt Agnieszka Gancarczyk Veto. Einige beruhen auf Liedertexten. Sie besingen christliche Werte wie das Füreinander, das Miteinander, die Liebe, sich beschützen zu lassen und einander auffangen. Das querformatige „Vaterunser“ hängt in einem kargen, aber warmen Projektraum. Nur noch ausgewählte Tapetenfetzen bedecken die Wände, das Mauerwerk liegt teilweise frei und einige Stellen wurden frisch verputzt. Der Raum ist beheizt und trotz der Nacktheit gemütlich. Das Bild in Mischtechnik reicht über drei Viertel einer Längswand. Es hat einen dunklen, unruhigen oberen Teil und einen fast weißen unteren Teil. In Schwarz trägt er die Worte des lateinischen Vaterunser. „Damals habe ich die Lettern noch mühsam per Hand in die Schablone geschnitten“, sagt Gancarczyk Veto. „Heute macht man das in wenigen Minuten mit einem Lasercut.“

Die religiösen Zitate sollen Betrachter aus dem christlichen Raum an ihre kulturellen Wurzeln erinnern, meint die in Polen geborene Katholikin. Ein religiöses Fundament schütze und mache mutig. Die alleinerziehende Mutter bezieht sich dabei nicht auf Religion im Sinne kirchlicher Strukturen und Verbote. Sie verweist auf den Glauben als ein Vertrauen in die Gerechtigkeit und darauf, dass schwere Zeiten wieder vorübergehen. Der Glaube gebe eine spirituelle Basis, ein Fundament. „Es gibt Menschen, die eine Sehnsucht nach Kunst mit einem christlichen Hintergrund haben“, sagt die Wahlbremerin. Ihre Bilder erfüllen dieses Bedürfnis, ganz ohne kitschige Engel oder Jesus-Darstellungen.

Unternehmerin, gefangen im Körper eines Künstlers

In ihren Raumprojekten mischt Gancarczyk Veto gerne Vergangenheit und Zukunft zusammen. „Design und Kunst, alt und neu ergeben eine besondere Stimmung, die Handwerker so nicht schaffen können. Dafür braucht es Künstler“, sagt sie. Wie sie selbst auf die Kunst gekommen ist? „Da kann man sich nicht gegen wehren, das steckt in einem drin“, erzählt die gebürtige Polin. Sie stammt aus einer Arbeiterfamilie. Es gab dort zwar keine Künstler, aber es herrschte ein bestimmtes Lebensgefühl. Es gehört für sie zu den Herausforderungen des Künstlerdaseins, seinen eigenen Preis zu kennen. „Ich bin eine Unternehmerin, gefangen im Körper eines Künstlers“, bemerkt sie und mahnt, dass an den Kunsthochschulen dringend unternehmerisches Denken gelehrt werde müsse. Sie kenne viele begabte Künstler, die direkt von der Uni in Hartz 4 rutschten. Atelier, Material und sogar die Teilnahme an Ausschreibungen kosteten Geld. Wer heute Kunst machen will, solle sich das gut überlegen, sagt Gancarczyk Veto, denn man brauche eine zweite Einnahmequelle. Öffentlich würden Künstler nicht ausreichend unterstützt, obwohl sie so viel zu geben haben. „Ohne Kunst wäre unsere der Gesellschaft seelenlos“, sagt sie.

Zu den Künstlern, die für Gancarczyk Veto besonders bedeutend sind, zählen Max Beckmann (1884 bis 1954) und der 1951 geborene, amerikanische Video- und Installationskünstler Bill Viola. Beckmann habe immer das Wesentliche, ohne Schnörkel, mit harter Kante gezeigt. Viola nutze ebenfalls christliche Zitate, aber vor allem zögen seine Videos den Betrachter förmlich in sich hinein.

Wenn sie jemandem ein Bild als Botschaft schicken sollte, dann ginge „Gnade Euch Gott“ an die Politiker dieses Landes. Als Aufruf zu mehr Gerechtigkeit in diesem Land. Vor allen Arme, Kinder, Frauen, Alte und Schwache seien der Ungerechtigkeit ausgeliefert, sagt die Künstlerin.

