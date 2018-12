Bremen - 2,8 Milliarden Einwegbecher werden in Deutschland jedes Jahr verbraucht. Um Plastikmüll zu vermeiden, startet die Bremer Bevollmächtigte beim Bund, für Europa und Entwicklungszusammenarbeit (BBEE), Ulrike Hiller, die Aktion „Fairantwortung: Mehrweg statt Müllflut“: 2 000 nachhaltige Mehrwegbecher der Studentenfirma „Cup2date“ mit bremischen Motiven und einem Hinweis auf die UN-Nachhaltigkeitsziele kommen in Cafés und anderen Ausgabestellen im Bremer Stadtgebiet zum Einsatz. Das Prinzip ist einfach: Einen Euro Pfand geben, Kaffee genießen, Becher zurückbringen, Umwelt schonen.

Den Startschuss für die Aktion gab Hiller in der Konditorei Stecker am Marktplatz: „Einweg ist der falsche Weg. 320 .000 Plastikbecher pro Stunde – allein mit der dafür verbrauchten Energie könnten wir ein Jahr lang 100 000 Haushalte in Deutschland mit Strom versorgen“, sagt Hiller. Und ergänzt, dass nebenbei 40 000 Tonnen Abfall vermieden werden.

Die Mehrwegbecher der Bremer Studentenfirma „Cup2date“ werden bis zu 500 Mal genutzt und dann recycelt. Gegen einen Euro Pfand können sie mitgenommen und an jeder Ausgabestelle zurückgegeben werden. An dem umweltfreundlichen Poolsystem beteiligen sich den Angaben zufolge aktuell 43 Verkaufsstellen, darunter neben Cafés, Bäckereien und Tankstellen auch die Cafeterien an der Universität Bremen und der privaten Jacobs-Universität in Grohn im Bremer Norden.

Cup2Date in Bremen

Mit den 17 Zielen für eine bessere Welt habe sich die internationale Staatengemeinschaft im Jahr 2015 verpflichtet, sich für eine nachhaltige wirtschaftliche, soziale und ökologische Entwicklung einzusetzen, formuliert es ein Sprecher des Senats in einer Pressemitteilung. Weiter heißt es: „Die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen verfolgen einen ganzheitlichen Entwicklungsansatz und beziehen neben den Ländern des globalen Südens auch die Industrieländer im globalen Norden ein.“ - je