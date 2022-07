Mehrere Verletzte nach Bränden: Feuerwehr Bremen im Dauereinsatz

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Ein Dachstuhlbrand hat am Mittwochabend zu einem Großeinsatz der Bremer Feuerwehr im Stadtteil Horn-Lehe geführt. © Christian Butt

Mehrere Brände innerhalb kurzer Zeit forderten die Feuerwehr Bremen am Mittwoch. Bei zwei Feuern in der Hansestadt wurden drei Menschen verletzt.

Bremen – Bei zwei Bränden in Bremen sind am Mittwochabend, 21. Juli 2022, drei Menschen verletzt worden. Zwei verletzten sich, als ein Mehrfamilienhauses in Bremen-Lehesterdeich brannte, wie die Feuerwehr am frühen Donnerstag mitteilte. Am Mittwochabend stand das Dach des dreigeschossigen Hauses in Flammen, sodass ein Passant auf das Feuer aufmerksam wurde und es meldete.

47 Einsatzkräfte waren eine knappe Stunde mit den Löscharbeiten beschäftigt. Bis auf die zwei Verletzten konnten die Bewohner, unter denen auch bettlägerige Personen waren, rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden.

Mehrere Verletzte nach Bränden in Bremen: Feuer in Klinik ausgebrochen

Kurz darauf brannten Einrichtungsgegenstände in einem Patientenzimmer in einer Klinik im Bremer Osten. Eine verletzte Person wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. 33 Einsatzkräfte löschten das Feuer.

Weitere Einsatz-Meldungen aus der Region: Bei einem Unfall in Bremen ist eine Straßenbahn gegen einen Transporter geknallt. Auch hier gab es mehrere Verletzte. Zudem kam es zu einem dramatischen Vorfall in der Gemeinde Ganderkesee: Am Mittwoch gegen 14.53 Uhr beobachteten zwei badende Mädchen im Alter von 13 und 14 Jahren, wie ein älterer Mann zunächst im Falkensteinsee schwamm und dann plötzlich unterging. Rettungskräfte konnten den Mann nur noch tot aus dem Falkensteinsee bergen.