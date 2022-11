Transfrauen bei Schlägerei in Bremer Kneipe verletzt

Von: Fabian Raddatz

Teilen

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit Blaulicht an einem Einsatzort. (Symbolbild) © Christophe Gateau/dpa/Symbolbild

Bei einer Kneipenschlägerei in der Nacht zu Montag, 21. November 2022, wurden drei Transfrauen verletzt. Die Bremer Polizei sucht nach Zeugen der Schlägerei.

Bremen – Einsatzkräfte der Bremer Polizei wurden in der Nacht zu Montag zu einer Kneipe im Bremer Stadtteil Walle gerufen. Dort soll es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen gekommen sein, bei denen drei Transfrauen verletzt wurden. Auch Flaschen sollen zum Einsatz gekommen sein.

Vor Ort trafen die Beamten auf eine Gruppe von drei Frauen im Alter von 20, 24 und 25 Jahren. Eine von ihnen hatte eine Kopfplatzwunde. Die Frauen gaben an, in der Kneipe aufgrund ihrer Trans-Identität angegriffen und verletzt worden zu sein. Sie wurden anschließend von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht.

Bei Schlägerei in Bremer Kneipe: Drei Transfrauen verletzt – haben sie zuvor 18-Jährigen angegriffen?

In der Kneipe stellten die Einsatzkräfte einen 18-Jährigen, der ebenfalls Verletzungen am Kopf aufwies. Auch Teile eines Zahns seien ihm ausgeschlagen worden. Eine medizinische Versorgung lehnte er ab. Er gab an, dass die Frauen-Gruppe wiederum ihn angegriffen hätte und sich zuvor gegenüber Gästen aggressiv gezeigt hätte. Ein Zeuge bestätigte die Aussage.

Die Polizei fertigte Strafanzeigen wegen Körperverletzung und sucht weitere Beteiligte der Schlägerei. Die Ermittlungen dauern an.

Zwei Männer wurden wie folgt beschrieben: Beide waren etwa 170 cm groß und dunkel gekleidet. Einer trug eine dunkle Jacke der Marke „Wellensteyn“ und hatte braune Haare. Der zweite Mann soll ein weißes Oberteil getragen haben. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Polizei Bremen unter 0421 362-3888 entgegen.