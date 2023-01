„Mehrere Meter durch die Luft geschleudert“: 19-Jährige stirbt nach Verkehrsunfall in Bremen

Von: Fabian Raddatz

Die Polizei sperrte die Universitätsallee ab. © Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Eine 19-Jährige ist am Dienstagmorgen bei einem Verkehrsunfall in Bremen ums Leben gekommen. Sie wurde nahe der Uni von einem BMW erfasst.

Bremen – In Bremen ist am Dienstagmorgen eine 19-Jährige bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Die junge Frau war nach Angaben der Polizei gerade dabei, die Universitätsallee auf Höhe der Bibliotheksstraße in Horn-Lehe zu überqueren, als sich ein BMW näherte.

Das Auto erfasste die 19-Jährige und schleuderte sie „mehrere Meter durch die Luft“, wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt. Passanten leisteten Erste Hilfe, die Reanimationsmaßnahmen der alarmierten Rettungskräfte verliefen jedoch erfolglos. Die junge Frau erlag ihren schweren Verletzungen.

Der 83 Jahre alte BMW-Fahrer erlitt einen Schock. Für alle Beteiligten und Zeugen war ein Seelsorger zur Betreuung vor Ort.

Für die Dauer der Unfallaufnahme sperrten Einsatzkräfte die Universitätsallee und den Unfallort ab, sodass es zu Verkehrsbehinderungen kam. Gegen 11:10 Uhr waren die Fahrbahnen wieder freigegeben. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.