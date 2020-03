Mehr Wohnungen für „untere Mittelschicht“

Rot-grün-roter Senat erhöht Sozialquote bei Neubauten auf 30 Prozent

+ Baugebiet mit viel Potenzial: In der „Gartenstadt Werdersee“ entstehen 590 Wohneinheiten. Foto: ESSER

Bremen - Von Jörg Esser. Der rot-grün-rote Senat will neue Akzente in der Wohnungsbaupolitik setzen. Von einer Neupositionierung ist die Rede. Zunächst hat die Landesregierung am Dienstag Maßnahmen zur Weiterentwicklung der sozialen Wohnraumförderung beschlossen. Dazu gehören eine auf 30 Prozent angehobene Sozialwohnungsquote bei Neubauten, höhere Klimaschutzstandards für niedrigere Wohnnebenkosten, eine Überarbeitung des Förderprogramms zum Wohneigentumskauf durch Familien und die zusätzliche Bereitstellung von Wohnbauflächen. Es sollen ein neues Wohnraumförderprogramm aufgelegt und die Mietpreisbindung von Sozialwohnungen um zehn auf 30 Jahre verlängert werden.