Mehr Unfälle auf Bremer Straßen

Bremen - Es kracht immer häufiger auf den Bremer Straßen. Die Zahl der Verkehrsunfälle ist im Jahr 2017 um 1 659 auf 19 601 gestiegen. Dabei wurden 2 840 Personen zumindest leicht verletzt, 51 mehr als 2016. Die Zahl der Schwerverletzten sank von 359 auf 345, die Zahl der Verkehrstoten von elf auf neun. Das geht unter anderem aus der aktuellen Statistik der Polizei hervor.

Den spürbaren Anstieg der Gesamtunfallzahlen führt die Polizei unter anderem auf die Groß- und Dauerbaustelle auf der Autobahn A 1 zurück, auch weil viele „Stauumfahrer“ sich ihren Weg durch das bremische Stadtgebiet suchten. „Somit entstehen extreme Verkehrssituationen, welche in Bezug auf die Unfallentwicklung nicht ohne Folgen bleiben“, heißt es – nüchtern formuliert – in der Pressemitteilung. Es kommt also unter anderem zu vielen Auffahrunfällen, bereits auf der Autobahn. Gab es auf der A 1 im Bremer Gebiet 2016 insgesamt 365 Verkehrsunfälle, so waren es 2017 fast doppelt so viele, laut Statistik 717. Die Polizei resümiert: „Diese Unfalllage im Zusammenhang mit der Baustellensituation ist auf die Unaufmerksamkeit der in den Stau einfahrenden Fahrzeugführer zurückzuführen.“

Alle neun Todesopfer auf den Bremer Straßen waren Erwachsene, also 18 Jahre und älter. Vier der Unfalltoten waren Radfahrer. Kinder und Jugendliche waren dementsprechend nicht unter den tödlich Verunglückten. Aber: Die Zahl der Verkehrssunfälle, an denen Kinder beteiligt waren, ist von 182 auf 247 gestiegen. Dabei wurden 166 Kinder verletzt (2016: 128). Auch die Zahl der Unfälle, an denen Senioren beteiligt waren, ist gestiegen – um rund 200 auf 3.920. Die Zahl der dabei zu Schaden gekommenen Senioren ist jedoch von 415 auf 388 gesunken.

Zu schnell und zu nah

Als häufigsten und meist auch folgenschwersten Unfallursachen sind laut Statistik Abstandsunterschreitungen und nichtangepasste Geschwindigkeit. Hinter den Abstandsunterschreitungen verbirgt sich laut Polizei auch das Phänomen „Ablenkung“. Verkehrsunfallforscher haben herausgefunden, dass das Risiko, einen Crash zu verursachen beim Telefonieren mit dem Handy um das Fünffache steigt. Weiter heißt es: „Selbst bei der Nutzung der Freisprecheinrichtung erhöht sich das Unfallrisiko noch um das Vierfache.“

Wenig Neues gibt es bei den Unfallschwerpunkten: Auch 2017 krachte es am häufigsten am „Stern“. Gezählt wurden 46 Verkehrsunfälle, davon 18 mit Personenschäden und insgesamt 23 Verletzten. Es folgen die Kreuzung Bürgermeister-Smidt-Straße/Brill (53 Unfälle, zwölf Verletzte) und Kurt-Schumacher-Allee/Karl-Kautsky-Straße in der Neuen Vahr (zehn Unfälle, drei Verletzte). - je

