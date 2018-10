Mehr Studenten, mehr Geld

Bremen - Mehr Studenten, neue Studienfächer, mehr Professoren, neue Lehr- und Forschungsgebäude und eine engere Zusammenarbeit von Wissenschaft und Wirtschaft – diese Ziele sind in einem Entwurf des Wissenschaftsplans 2025 festgelegt, den Bildungssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) am Freitag vorgelegt hat. Demnach sollen die Ausgaben des Landes Bremen um 190 Millionen Euro von derzeit 350 Millionen Euro pro Jahr auf 540 Millionen Euro im Jahr 2025 ansteigen. Zudem sollen die Hochschulen in Bremen und Bremerhaven insgesamt mehr als 70 neue Professoren bekommen.

Mit der Erhöhung der Studentenanzahl perspektivisch auf 40 000 im Jahr 2035 will das Land Einwohner und Fachkräfte für die Wirtschaft gewinnen. Statt aktuell rund 3 000 Studenten sollen 2025 an der Hochschule Bremerhaven dann bis zu 4 000 Menschen studieren. Zehn Jahre später könnten es hier sogar bis zu 5 000 werden. Auch in den Studiengängen soll sich einiges tun: So soll unter anderem diskutiert werden, ob es an der Uni wieder ein Studium für Sportlehrer geben soll. Geprüft werden soll zudem der Aufbau einer Universitätsmedizin für den klinischen Teil der Ausbildung. Diese würde der Wissenschaftsbehörde zufolge vom städtischen Klinikverbund Gesundheit Nord gemeinsam mit anderen Medizinstandorten durchgeführt werden. Aufgrund der Bedeutung der Luft- und Raumfahrt für Bremen soll außerdem ein neues Studienangebot „Space Technology“ an der Uni Bremen entwickelt werden. Ein weiterer neuer Studiengang soll in Bremerhaven im Bereich „Cyber Security“ eingerichtet werden. Investiert wird dem Entwurf zufolge auch in neue Hochschulgebäude. Das Zentrum für Marine Umweltwissenschaften (Marum) an der Uni erhält demnach „zeitnah“ ein neues Forschungsgebäude, die Uni selbst ein Hörsaal- und Veranstaltungszentrum. Einen Neubau bekommt das Zentrum für Marine Tropenforschung (ZMT) sowie das Leibniz-Institut für Präventionsforschung und Epidemiologie (Bips). Mit insgesamt bis zu 2 500 günstigen Wohnheimplätzen statt der bisher knapp 2 000 soll auch das Angebot des Studentenwerks ausgeweitet werden. Der bisherige Wissenschaftsplan läuft 2020 aus. Bevor der Senat den Wissenschaftsplan 2025 beschließt, sind nun die vier staatlichen Hochschulen am Zug: Sie sollen zum Entwurf Stellung nehmen. - vr