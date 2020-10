Baumfällarbeiten für Verlängerung der Linie 1 durch Huchting beginnen

Bremen – Seit mehr als anderthalb Jahrzehnten wird geplant. Jahrelang wurde vor Gerichten gestritten. Der Planfeststellungsbeschluss vom Juni 2016 wurde nachgebessert. In Kürze aber – am 9. November – sollen Baumfällarbeiten und damit die vorbereitenden Maßnahmen für die Verlängerung der Straßenbahnlinie 1 vom Roland-Center aus quer durch Huchting beginnen. Den Beginn der Hauptbauleistungen peilt Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) für das dritte Quartal 2021 an.

„Unser Ziel ist die Inbetriebnahme der verlängerten Linie 1 im Jahr 2024“, sagte sie am Montagabend im Huchtinger Beirat. Und: Der Ringbusverkehr mit den Linien 57 und 58 soll auch ab dem Start der verlängerten Linie 1 im 20-Minuten-Takt erhalten bleiben. Das jedenfalls soll laut Schaefer im Verkehrsentwicklungsplan festgeschrieben werden. Die Verlängerung der Linie 8 über Bremen hinaus nach Stuhr und Weyhe beschäftigt derzeit noch das Oberverwaltungsgericht Lüneburg.

Zurück zur Straßenbahn: Im Dezember 2019 endete das Klageverfahren vor dem Oberverwaltungsgericht (OVG) Bremen gegen die Planfeststellung für die Verlängerung der Straßenbahnlinie mit einem Vergleich. Damit wurde der Planfeststellungsbeschluss bestandskräftig. Das heißt: Es gilt rechtskräftiges Baurecht. Seither hat das Verkehrsressort die Ausführungsplanung vorangetrieben. Die Baudeputation, der Haushalts- und Finanzausschuss der Bürgerschaft und der rot-grün-rote Senat haben mittlerweile grünes Licht für die Finanzierung des Projekts gegeben.

Straßenbahn plus Ringbus:

87 Millionen Euro Kosten

Das Investitionsvolumen beträgt 87 Millionen Euro. Aus bremischen Haushaltsmitteln werden rund neun Millionen Euro bereitgestellt. Hinzu kommen 28 Millionen Euro ÖPNV-Landesmittel des Bundes sowie voraussichtlich gut 50 Millionen Euro, die der Bund nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz beisteuert.

Die Verlängerung der Linie 1 schließt laut Bremer Straßenbahn AG (BSAG) rund 16 000 Huchtinger direkt ans Straßenbahnnetz an. Die geplante Strecke vom Roland-Center bis zur Brüsseler Straße in Mittelshuchting ist gut 3,7 Kilometer lang. Sechs neue Haltestellen werden auf dem Weg zur Huchtinger Heerstraße an der Kirchhuchtinger Landstraße, am Willakedamm und an der Heinrich-Plett-Allee eingerichtet. „Der öffentliche Personennahverkehr in Huchting wird attraktiver, moderner und leistungsfähiger“, sagte Schaefer. „Die Straßenbahnverbindung bietet allen Fahrgästen eine schnelle, bequeme und entspannte Alternative zur Fahrt mit dem eigenen Auto.“ BSAG-Vorstandssprecher Hajo Müller ergänzte, das geplante Zusammenspiel von Straßenbahn- und Busangebot sorge ab dem Jahr 2024 in Huchting „nicht nur für einen deutlich schnelleren und leistungsfähigeren, sondern auch für einen vielfältigeren Nahverkehr als heute“.

„Nordlichter“ auf den Gleisen

Zum Einsatz kommen sollen auf den Huchtinger Schienen die neuen „Nordlichter“. Von den Zügen, die bei Siemens in Wien gebaut werden, sind die ersten beiden im Linieneinsatz. Bis 2023 sollen 77 „Gelenkwagen der neuen Generation“ auf die Gleise gebracht werden und eins zu eins die 77 Adtranz-Modelle der Baujahre 1993 bis 1996 ersetzen, die jeweils weit mehr als eine Million Schienenkilometer zurückgelegt haben.

Infos zum Baufortschritt: www.linie1und8.de