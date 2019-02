Mehr Stockfisch: 475. Schaffermahlzeit mit kulinarischer Neuerung

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Stockfisch ist nicht jedermanns Geschmack. Der getrocknete und auf diese Weise haltbar gemachte Kabeljau ist so etwas wie der Hauptgang bei der Schaffermahlzeit. Und da kommt er offenbar sehr gut an. Jedenfalls gab es in diesem Jahr mehr Stockfisch als im vergangenen Jahr.

Elke und Oliver Schmidt von Grashoff am Loriotplatz waren zum dritten Mal für das Essen bei der Schaffermahlzeit verantwortlich - wieder mit ihrem Team und mit ihrem Chefkoch Thomas Pache (52). Sich um das Essen bei Bremens wichtigstem gesellschaftlichen Ereignis zu kümmern, das ist eine große Ehre für alle Beteiligten. Bei der Manöverkritik nach der vorigen Schaffermahlzeit sei der Wunsch nach mehr Stockfisch offenbart worden, sagt Oliver Schmidt.

Spitzen-Stockfisch aus Norwegen

Er ließ sich das natürlich nicht zweimal sagen. Und so gab es dieses Mal für jeden Teilnehmer statt 150 Gramm nun 200 Gramm Stockfisch. „Von den Lofoten“, so Schmidt. Spitzenqualität aus Norwegen. Serviert wurde die Spezialität am Freitag um Punkt 15.18 Uhr.

+ Der „Capstan Shanty-Chor“ aus Huchting nimmt die Teilnehmer, die aus dem Schütting ins Rathaus herüberkommen, musikalisch in Empfang. © Kuzaj Mehr Stockfisch - das war dann auch schon die einzige kulinarische Neuerung bei der 475. Schaffermahlzeit. Für Vegetarier oder Veganer gibt‘s - wenn man das so ausdrücken darf - keine Extrawurst. So etwas sei aber auch gar nicht gewünscht worden, sagt Schmidt.

Unter den Orlogschiffen - sprich: unter den historischen Kriegsschiff-Modellen - in der Oberen Rathaushalle hatten Elke und Oliver Schmidt 37 Servicekräfte im Einsatz, weitere vier an der Damentafel im Kaminsaal sowie eine Kraft bei den Sekretärinnen der Schaffer auf der Empore des Festsaals.

Viel Arbeit für die Servicebrigade

+ Das sehr süße, aber gesunde Seefahrtsmalz wird aus Silberhumpen getrunken. © Kuzaj Hühnersuppe, Stockfisch, Braunkohl, Kalbsbraten, Rigaer Butt und Käse bekommen nicht allein die 100 Kapitäne, 100 Kaufleute und 100 Gäste aus dem In- und Ausland in der Oberen Halle, sondern noch etwa 180 weitere Menschen - darunter eben das Personal, die Fahrer, Polizisten und Personenschützer, Feuerwehrleute. Und so weiter, und so fort.

Es kommt vor, dass die Servicebrigade unverhofft zusätzliche Arbeit hat. Im vergangenen Jahr zum Beispiel hat es kurz vor Beginn des auf die Minute genau durchgeplanten Festmahls einen Zwischenfall gegeben. Ein Teilnehmer wollte einen anderen einen der schönen Silberhumpen zeigen, aus denen immer das zähflüssige, recht klebrige, sehr süße und sehr, sehr gesunde Seefahrtsmalz getrunken wird. Der Humpen wurde auch umgedreht, um ihn mal von unten zu betrachten. Leider war er schon gefüllt.

Siemens-Chef sagt kurzfristig ab

+ Die Tafel in der Oberen Rathaushalle wird schon am Vortag eingedeckt. © Kuzaj „Da mussten acht Plätze neu eingedeckt werden“, so Schaffer Thilo Schmitz (Carpe Diem GmbH). Schmitz war in diesem Jahr gemeinsam mit Dr. Matthias Zimmermann (Weser Wohnbau) und Verleger Hermann Schünemann Gastgeber des Brudermahls, zu dem seit einigen Jahren auch Schwestern zugelassen sind; allerdings in Maßen.

Auf einen Gast mussten Gastgeber und Teilnehmer in diesem Jahr verzichten: Siemens-Chef Joe Kaeser sagte wegen Krankheit kurzfristig ab. Einen „Einwechselspieler“ gibt es in solchen Fällen nicht. „Wir rücken einfach enger zusammen“, sagt Thilo Schmitz.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) saß an Tisch A zwischen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), dem Ehrengast, und Airbus-Chef Guillaume Faury. Sieling hatte vorgeschlagen, Faury einzuladen - ein wichtiges Signal für den Airbus-Standort Bremen. Ebenfalls an Tisch A: Petra Schadeberg-Herrmann, geschäftsführende Gesellschafterin der Krombacher-Brauerei. Wie ihr das Bremer Seefahrtsmalz geschmeckt hat, ist nicht überliefert.