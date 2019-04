Mehr Schutz vor Cyberangriffen

Bremen – Es geht um mehr Sicherheit für die digitale Gesellschaft: 46 Partner aus Wissenschaft und Industrie sind an „Concordia“, einem europäischen Netzwerk zur Cybersicherheit, beteiligt. Darunter: eine Forschungsgruppe der Jacobs-Universität in Bremen-Nord unter der Leitung von Informatik-Professor Dr. Jürgen Schönwälder.

Die Europäische Union finanziert das Projekt, das nach Angaben der Jacobs-Uni Konzepte, Werkzeuge und Produkte zur Cybersicherheit entwickeln soll, mit 16 Millionen Euro. Zusätzliche sieben Millionen Euro kommen weiteren Angaben nach von nationalen Behörden und der Industrie. Die Gruppe an der Jacobs-Uni koordiniert im Rahmen des Projekts Forschungsaktivitäten, die die Sicherheit von Geräten zum Ziel haben.

Immer mehr Geräte enthalten heute ein kleines, integriertes Computersystem. Viele können auf das Internet zugreifen. Sie finden sich in Autos wieder, sind im Gesundheitswesen im Einsatz oder in „intelligenten“ Wohnungen. So wird die Verwendung von Sprachsteuerungssystemen wie „Alexa“ zur Änderung der Einstellungen von intelligenten Glühbirnen oder anderen elektrischen Geräten immer beliebter. Inzwischen sei es möglich, intelligente Glühbirnen zu kaufen, die über ein eingebettetes Computersystem verfügten, das über das drahtlose Heimnetzwerk auf das Internet zugreife und über „Alexa“ gesteuert werden könne, so eine Jacobs-Sprecherin.

Während diese Technologie völlig neue Wege der Interaktion mit der Umwelt ermögliche, erzeuge sie zugleich wichtige Sicherheitsprobleme, um die es sich zu kümmern gelte, heißt es weiter. Demnach speichert eine Glühbirne, die auf ein Heimnetzwerk zugreift, etwa Zugangsdaten wie zum Beispiel ein Passwort, das für den Zugriff auf das Netzwerk benötigt wird.

All dies werfe viele Fragen auf: Werden diese Daten so gespeichert, dass sie auch dann geschützt bleiben, wenn die Glühbirne nicht mehr benötigt und zum Beispiel über ein Internetportal verkauft wird? Werden diese Informationen an Online-Cloud-Dienste übermittelt, die dem Nutzer vielleicht nicht bekannt sind? Mit wem darf die Glühbirne überhaupt kommunizieren?

Eine der grundlegenden Fragen ist der Jacobs-Uni zufolge, wie sichergestellt werden könne, dass die Software, die auf den Geräten läuft, nicht von Dritten modifiziert wurde, um etwa Zugriff auf die in dem Heimnetzwerk hinterlegte Fotosammlung zu bekommen. vr