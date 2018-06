Für mehr Sauberkeit: Neuer Ordnungsdienst nimmt seine Arbeit auf

18 Beschäftigte beginnen Schulung

+ © Innenressort Innensenator Ulrich Mäurer (3.v.l.) begrüßt die Mitarbeiter des neuen Bremer Ordnungsdienstes, die jetzt mit ihrer Schulung begonnen haben. © Innenressort

Bremen - Kaugummispuckern, Männern, die in der Öffentlichkeit urinieren, oder Hundebesitzern, die ihren Vierbeiner nicht im Griff haben, geht es künftig an den Kragen. Der neue Ordnungsdienst, den Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) gerade vorgestellt hat, soll sich um diese Problemfälle kümmern. Ziel: Bremen soll nicht mehr so schmutzig aussehen.