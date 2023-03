Mehr Platz für Fußgänger: Der Wall in Bremen wird wachgeküsst

Von: Elisabeth Gnuschke

Erste Visualisierungen des Wallboulevards in Höhe des „Wallkontors“: Sie dienen der Planung für die weitere Umgestaltung Am Wall. Fußgänger, Radler und Autofahrer teilen sich den Verkehrsraum. Das Glasdach soll verlängert, der Bürgersteig mit Grün und Mobiliar aufgewertet werden. © Skums

Es ist vollbracht, jedenfalls theoretisch. Im Streit um den Wallboulevard haben sich Bauressort und Geschäftsleute geeinigt und eine gemeinsame Planungsgrundlage vorgestellt. Es bleibt Platz für Fußgänger, Radfahrer und auch Autos.

Bremen – Der Knoten ist durchschlagen: Der Wall in Bremens Innenstadt soll wachgeküsst und zum Boulevard werden. Nach vielen Diskussionen, nach reichlich Unmut über die Fahrrad-Premiumroute haben sich Bauressort, City-Initiative und Anlieger nun geeinigt. Fußgänger, Radfahrer und auch Autofahrer dürfen den aufgepeppten Straßenraum nutzen. Wann? Nun, fertig sein soll der Wallboulevard 2024. Die Kosten dürften mehrere Millionen Euro betragen.

Mit Hilfe des „Projektbüros Innenstadt“ haben die Beteiligten eine Planungsgrundlage für die bauliche Aufwertung des Wallboulevards entwickelt, die die Anlieger seit Jahren so dringend fordern. Der Brand des Bekleidungsgeschäftes Harms im Mai 2015 hat ihnen viel abverlangt. Sperrung, Teil- Sperrung, Einbahnstraße, Bauarbeiten für den neuen Komplex „Wallkontor“ (mit seinen bis zu elf Etagen für Büros und Einzelhandel des Bremer Investors Marco Bremermann) seit Mitte 2019, dann der Bau der durchaus umstrittenen Rad-Premiumroute (für die Bremen nun viel mehr als vorgesehen zahlen muss) mitten auf der Fahrbahn – das hat alle Seiten Nerven gekostet. Doch nun, kurz vor der Bürgerschaftswahl, haben sich das grüne Bau- und Stadtentwicklungsressort von Maike Schaefer und die Wall-Kaufleute verständigt.

Wallboulevard in Bremen: Poller und Fahrradbügel verschwinden

Insbesondere geht es um den Abschnitt zwischen Bischofsnadel und Kreuzung Herdentor (unweit der Sögestraße). Der Gehweg vor den Geschäften soll erheblich attraktiver werden. Grundlage ist ein 14-Punkte-Plan. Am Herdentor vor dem früheren SWB-Gebäude an der Ecke soll es zwei Meter mehr Raum für einen Eingangsbereich mit Grün und Verweilmöglichkeiten geben. Und auch im weiteren Verlauf Richtung Bischofsnadel bekommen Passanten mehr Platz. Poller verschwinden ebenso wie alte Fahrradbügel, die im Weg stehen. Aus dem Ressort heißt es so: „Die in die Jahre gekommene Bestandsmöblierung wird ,aufgeräumt".“ Neue Fahrradbügel werden gebündelt und dort aufgestellt, wo sie nicht im Wege stehen.

Während die Radler mitten auf der farbig markierten Fahrbahn durch die Stadt sausen, erhalten Fußgänger auch auf der Seite der Wallanlagen deutlich mehr Platz.

Die Glasüberdachung auf der Häuserseite soll künftig bis zum Herdentor reichen und auch das neue „Wallkontor“ umfassen. Landesdenkmalpfleger Georg Skalecki hat dafür grünes Licht signalisiert. Übrigens, Radfahren ist unter dem Walldach verboten und soll entsprechend auf dem Pflaster kenntlich gemacht und von Ordnungskräften durchgesetzt werden. Das wäre zumindest wünschenswert, denn grundsätzlich fahren viele Radler in Bremen wie und wo sie wollen, vorzugsweise über rote Ampeln, ohne Handzeichen und gern abends unbeleuchtet, aber das ist ein anderes Thema. . .

Wall bleibt mit dem Auto erreichbar - Parkplätze vor Geschäften

Kommen wir zu den Autofahrern: Für sie bleibt der Wall befahrbar, wenn auch nur auf einer Spur, nicht breiter als der Radweg, und nur vom Herdentor in Richtung altes Polizeihaus. Die Erreichbarkeit mit dem Auto war den Kaufleuten sehr wichtig, ebenso wie der Erhalt von Parkplätzen und Ladezonen vor den Geschäften. Nur wenige Parkplätze fielen zugunsten der verbesserten Aufenthaltsqualität weg, heißt es aus dem Bauressort. Und warum Einbahnstraße in Richtung Polizeihaus? Ganz einfach, damit die Kunden die Geschäfte zur rechten Hand haben und dort parken können, erklärt Ressortsprecher Jens Tittmann. Die Autospur wird in grauer Farbe gehalten, bis auf den Bereich „Wallkontor“ (mit Passage). Um die Autofahrer für Fußgänger zu sensibilisieren, wird der Belag hier hell sein. Vorgesehen ist an der Stelle eine große Querungsmöglichkeit für Passanten, ebenso an der Bischofsnadel.

Wallboulevard in Bremen: 2024 soll alles fertig sein

Rundläufe, Begrünung und mehr Gastrozonen sind weitere Punkte des Plans. Für die Planungsphase rechnet Schaefer mit 400 000 Euro. Die Ausschreibung für die Maßnahmen soll noch dieses Jahr erfolgen, die millionenschwere Umsetzung 2024. Finanzieren wird den Wallboulevard Bremen, die Anlieger werden laut Ressort nicht zur Kasse gebeten.

Am Herdentor ist vor dem Gebäude rechts ein verbreiteter Eingangsbereich zum Wallboulevard geplant. © Skums

Schaefer zeigt sich „hocherfreut“ über die Pläne, und auch Kaufmann Stefan Storch (stellvertretender Vorsitzender der City-Initiative) sieht den Aufwertungsmaßnahmen nach dem „langen Prozess“ der Diskussionen positiv entgegen.