Mehr Platz für Beratungen

Bremen - Von Viviane Reineking. Steigende Beratungszahlen und neue Angebote: Die Bremer Arbeitnehmerkammer „wächst“. Aber nicht nur zahlenmäßig und inhaltlich, sondern auch in der Fläche: Die Kammer baut ihr Gebäude in der Bürgerstraße um – und einen dreigeschossigen Neubau an. Bis zum Jahr 2021 will sie rund fünf Millionen Euro investieren.

Die Zahl der Beratungen im Land Bremen an den drei Standorten Bremen-Stadt, Bremen-Nord und Bremerhaven ist in den vergangenen fünf Jahren von 91 000 auf rund 100 000 in der Arbeitsrechtsberatung, der steuerrechtlichen Beratung und der öffentlichen Rechtsberatung gestiegen. Auch in der Geschäftsstelle in der Bremer City hat die Beratung von Mitgliedern – in Bremen tätige Arbeitnehmer und Auszubildende – in den vergangenen Jahren zugenommen. Allein hier fänden im Jahr mehr als 55 000 Beratungen statt – ein Höchststand, sagt Kammersprecher Jörg Hein. „Für unsere Geschäftsstelle in Bremen bedeutet dies eine Steigerung um etwa 5 000 Beratungen. Räumlich sind wir am Limit angekommen.“

Hochkonjunktur verzeichnet die Kammer vor allem bei den Beratungen rund um das Arbeitsverhältnis. Die Zahl stieg im vergangenen Jahr an den drei Standorten um mehr als 2 000 auf ein Rekordniveau von 46 600 Beratungen. „Mehr Beschäftigung und weniger Regeln durch abnehmende Tarifbindung führen zu dem stetig steigenden Beratungsbedarf“, so Hauptgeschäftsführer Ingo Schierenbeck.

Weil in den vergangenen fünf Jahren auch neue Angebote wie die Beratung zur Weiterbildung sowie zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse hinzugekommen sind, ist es eng geworden im Gebäude an der Bürgerstraße. Auch zu Berufskrankheiten berät die Arbeitnehmerkammer seit fünf Jahren. Etwa zur Lungenkrankheit Asbestose, an der Hein zufolge vor allem frühere Werftarbeiter leiden und die Anlass gewesen sei, diesen Bereich in das Dienstleistungsspektrum aufzunehmen. Auch Haut- sowie Muskel-Skeletterkrankungen würden in den Beratungen eine Rolle spielen, so Hein. Die Beratungen zu Berufskrankheiten im Land Bremen sind der Kammer zufolge in den vergangenen Monaten deutlich mehr geworden. Waren es in 2016 noch 173 Beratungen, stieg die Zahl um mehr als 30 Prozent auf 235 im Jahr 2017. „Die neuen Angebote werden noch weiteren Zulauf bekommen“, so Hein.

Neben den bestehenden Beratungsleistungen „müssen wir auch auf neue Herausforderungen für unsere Mitglieder und ihre Interessenvertretungen etwa durch die Digitalisierung und die steigenden psychischen Belastungen am Arbeitsplatz reagieren können“, sagt Kammerpräsident Peter Kruse zum Angebot für Betriebs- und Personalräte.

Eine notwendige Erweiterung der Beratungen sei im bestehenden Gebäude nicht mehr möglich. Zudem ist es veraltet, wurde der Kammer zufolge größtenteils seit Mitte der 80er Jahre nicht mehr modernisiert. Vor rund einem Jahr hat sie deshalb ein direkt angrenzendes Grundstück an der Ostertorswallstraße gekauft. Das dortige Gebäude soll abgerissen, ein Neubau errichtet werden, so Hein. Fläche, die vor allem kundenferne Bereiche wie die EDV-Abteilung und ein Archiv beherbergen wird. 35 neue Arbeitsplätze entstehen dem Kammersprecher zufolge durch den Anbau.

Der wird durch einen Übergang mit dem Haupthaus verbunden. Letzteres werde auf mehreren Ebenen umgebaut, neu aufgeteilt und offener gestaltet, um die Dienstleistungsqualität zu verbessern, so Hein. Unter anderem werde der Anmeldebereich kundenfreundlicher gestaltet. Entstehen werde ein „modernes Dienstleistungszentrum“, so Schierenbeck.

Beginnen sollen die Umbauarbeiten voraussichtlich zum Jahresende. Bereits im August soll es beim Nachbargebäude losgehen. Ab dann werde auch der Besucherparkplatz für einige Wochen gesperrt, heißt es. Beraten lassen können sich Arbeitnehmer und Azubis auch während der Umbauphase größtenteils in der Bürgerstraße. Zeitweise würden einzelne Bereiche aber in angemieteten Räumen in der Violenstraße 12 verlegt.