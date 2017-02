Mehr Mütter in Vollzeit-Jobs

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Die traditionelle Rollenverteilung ist ein auslaufendes Familienmodell“, sagt Ingo Schierenbeck, Hauptgeschäftsführer der Bremer Arbeitnehmerkammer. Die Kammer hat am Mittwoch ihren aktuellen Bericht zur sozialen Lage vorgestellt. In dem 227-Seiten-Werk geht es um die Situation der Familien im Land Bremen.

Das traditionelle Familienmodell – Vater Alleinverdiener, Mutter zu Hause – wird dem Bericht zufolge von immer weniger Menschen gelebt. Fanden sich 1996 noch 40 Prozent der Familien in dieser Aufteilung, so sank ihr Anteil bis zum Jahr 2013 schon auf 30 Prozent – und bei Familien mit kleinen Kindern unter sechs Jahren nochmals auf 17 Prozent im Jahr 2015, so Schierenbeck weiter.

Parallel dazu zeige sich eine „rasant gestiegene Erwerbstätigkeit der Mütter und Frauen“. Noch vor zehn Jahren sei in Bremen gut die Hälfte der Frauen berufstätig gewesen. „Jetzt sind es zwei Drittel.“

In der Stadt Bremen, so der Kammer-Bericht, arbeiten „mit 60 Prozent immer mehr Mütter mit Kindern unter drei Jahren“. Das sind Kinder, „die ja in der Regel besonders betreuungsintensiv sind“, so die Kammer-Experten. 29,1 Prozent der Bremer Mütter mit Kindern unter drei Jahren arbeiten in Vollzeit. Hier sei „ein Kulturwandel“ in den Familien zu beobachten. In keiner anderen Kinder-Altersgruppe des Kammer-Berichts ist der Vollzeit-Anteil der Mütter so hoch wie bei den Kindern unter drei Jahren.

Die Väter machten unterdessen nur „kleine Schritte in Richtung Familienarbeit“, heißt es bei der Arbeitnehmerkammer weiter. „Noch heute arbeitet die große Mehrheit auch nach der Geburt eines Kindes in Vollzeit – 70,4 Prozent.“ Gleichwohl nehme die Bereitschaft der Väter zu, vorübergehend in Teilzeit zu gehen.

Arbeit (ob Teil- oder Vollzeit) und Kinderbetreuung, Haushalt und womöglich Pflege in der Familie – all das unter einen Hut zu bekommen, stellt viele Familien noch immer vor große Herausforderungen. Vom Ausbau der Kinderbetreuung wird viel geredet, Ganztagsschulen werden (mit nicht immer zufriedenstellenden Ergebnissen) ausgebaut – und dennoch hat Bremen „zunehmend ein Betreuungsproblem“, sagt Thomas Schwarzer, bei der Arbeitnehmerkammer Referent für kommunale Sozialpolitik.

Die Betreuungsquote für Kinder unter drei Jahren liege in Bremen mit 27 Prozent „deutlich hinter vielen Bundesländern und vor allem den Stadtstaaten“, so Schwarzer. „Um den Bedarf der Eltern auch nur annähernd zu decken, muss die Betreuungsquote mittelfristig 50 Prozent erreichen.“

Mit Blick auf die Kosten und den ziemlich leergefegten Arbeitsmarkt bei Lehrern und Erziehern dürfte das allerdings schwierig werden. Welchen Bedarf haben Eltern eigentlich? Wo werden Plätze gebraucht – und für welche Zeiten? Um das mal genau festzustellen, fordert Kammer-Geschäftsführerin Elke Heyduck ein „Familien-Monitoring mit regelmäßigen Elternbefragungen“. Zum Berufseinstieg nach der Geburt eines Kindes und zur Entlastung junger Familien sei zudem Beitragsfreiheit für die U3-Betreuung nötig.

„Familienarbeit darf kein Karriere-Killer sein“, so Heyduck. Auch in Unternehmen müsse sich etwas ändern. „Es haben sich Mitarbeiterbefragungen sehr bewährt.“ Manchmal seien schon kleine Veränderungen eine große Hilfe für Familien – etwa dann, wenn Teambesprechungen in der Firma dann stattfinden, wenn die Kinder in Kita und Schule sind.