Mehr Lebensqualität

Ein neues Forschungsprojekt, an dem die Uni Bremen beteiligt ist, will Krankenhausaufenthalte von Menschen mit Demenz verringern. - Foto: dpa

Bremen - Menschen mit Demenz in ambulant betreuten Wohngemeinschaften sollen seltener ins Krankenhaus eingewiesen werden. Das ist Ziel eines Forschungsprojektes der Universitäten Bremen und Erlangen, das im März 2019 beginnt.

Einbezogen werden Demenz-Wohngemeinschaften in Bremen, Bayern, Berlin und Hamburg. In Bremen ist Karin Wolf-Ostermann, Professorin für Pflegewissenschaftliche Versorgungsforschung am Institut für Public Health und Pflegeforschung (IPP), für das Projekt verantwortlich.

Der Gemeinsame Bundesausschuss, das oberste Beschlussgremium der Selbstverwaltung von Ärzten, Zahnärzten, Psychotherapeuten, Krankenhäusern und Krankenkassen in Deutschland, fördert das praxisorientierte Forschungsvorhaben mit 1,3 Millionen Euro. Das Geld kommt aus dem Innovationsfonds für Versorgungsforschung. Ambulant betreute Wohngemeinschaften sind eine Wohnform für Menschen, auch mit Demenz, die in ihrem früheren Zuhause nicht mehr angemessen versorgt werden können, aber nicht in einem Pflegeheim leben möchten. Bewohner einer Demenz-Wohngemeinschaft werden durch professionelles Pflegepersonal betreut, gleichzeitig bleiben Angehörige eng eingebunden. Durch gemeinsame Alltagsaktivitäten kann eine familiäre Atmosphäre entstehen, die Möglichkeiten zu sozialer Teilhabe bietet, so jedenfalls das Ziel dieser Wohngemeinschaften.

Dennoch haben Menschen mit Demenz ein erhöhtes Risiko für stationäre Krankenhausaufenthalte. Und die stellen für sie oft eine große Belastung mit starker Einschränkung der Lebensqualität dar, wie Angehörige in einer derartigen Situation sicher schon selbst erfahren haben. Häufig geht es der Mutter, dem Vater nach dem Klinikaufenthalt gesundheitlich schlechter. Zudem steigt das Risiko, danach noch stärker hilfs- und pflegebedürftig zu werden.

Im Projekt sollen geeignete Maßnahmen angewandt werden, um die Lebensqualität zu verbessern. Es geht beispielsweise darum, Verhaltensweisen wie Unruhe zu verringern, das Sturzrisiko zu senken und kognitive Fähigkeiten zu stabilisieren. Um dieses Ziel zu erreichen, setzen die Wissenschaftler aus dem Team von Prof. Karin Wolf-Ostermann (Universität Bremen) und Prof. Elmar Gräßel (Universitätsklinikum Erlangen) auf Schulung des Pflegepersonals, die frühzeitige Einbeziehung der zuständigen Haus- und Fachärzte sowie spezielle Therapien, bei denen motorische und kognitive Fähigkeiten gezielt trainiert werden.

Von den Ergebnissen des neuen Forschungsprojektes könnten alle profitieren: zunächst die Menschen mit Demenz durch weniger Krankenhausaufenthalte und mehr Lebensqualität. Das entlaste wiederum die Angehörigen, die Pflegefachkräfte durch verbesserte Abläufe sowie die Demenz-Wohngemeinschaften selbst durch die Erweiterung um ein innovatives Angebot, so das Bestreben der Projektverantwortlichen. - gn