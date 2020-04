Mehr Kreuzfahrer, weniger Autos

„Hafenspiegel“ präsentiert Zahlen und Fakten aus den Bremischen Häfen

+ Am Containerterminal Bremerhaven werden riesige Containerbrücken vormontiert, die am Eurogate-Terminal in Hamburg zum Einsatz kommen sollen. Foto: DPA/DITTRICH

Bremen – Jeder fünfte Arbeitsplatz im Land Bremen hängt von den Häfen ab. Das geht unter anderem aus dem „Hafenspiegel 2019“ hervor. Auf 50 Seiten gibt das vom Häfenressort und der Hafenmanagementgesellschaft Bremenports herausgegebene Heft einen detaillierten Blick in den Schiffs- und Güterverkehr der Bremischen Häfen. „Die Zahlen machen deutlich, dass der Hafen für die Wirtschaft unseres Bundeslandes kontinuierlich an Bedeutung gewonnen hat“, sagt Häfensenatorin Claudia Schilling (SPD). „Deshalb bleibt es gerade in diesen Zeiten eine zentrale Aufgabe, unsere Hafenanlagen durch den bedarfsgerechten Ausbau der Infrastruktur wettbewerbsfähig zu halten.“