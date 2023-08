Mehr Insolvenzen in Bremen: „Hohe Kosten zeigen Wirkung“

Von: Jörg Esser

Das Baugewerbe meldet einen Anstieg von Firmeninsolvenzen. Die Branche leidet unter hohen Material- und Lohnkosten sowie unter der Zinswende, wegen der viele potenzielle Bauherren ihre Aufträge zurückziehen. © Esser

Die Zahl der Unternehmen, die in Bremen Insolvenz angemeldet haben, ist gestiegen. Von Januar bis Juni 2023 gingen 158 Firmen in die Pleite, im Vorjahreszeitraum waren es 92.

Bremen – Hohe Energiekosten, steigende Personalkosten, dazu ein schlechtes Konsumklima – die bremische Wirtschaft wird derzeit ausgebremst. Das wirkt sich aus. So ist die Zahl der Unternehmensinsolvenzen im kleinsten Bundesland im ersten Halbjahr 2023 deutlich gestiegen. Nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei Creditreform Bremen gingen von Januar bis Juni dieses Jahres 158 Firmen in die Pleite. Im Vorjahreszeitraum waren es 92 Betriebe.

Ein Faktor für den starken Anstieg, der sich auf die Statistik auswirkt, sei die Insolvenz der bundesweit tätigen Convivo-Gruppe, deren Pflegeheime als separate Gesellschaften betrieben wurden und zumeist ihren Firmensitz in der Hansestadt haben, heißt es. Doch: „Bereinigt um diesen statistischen Sondereffekt ist dennoch ein erheblicher Anstieg an Unternehmensinsolvenzen im Bundesland zu verzeichnen“, teilt Creditreform mit.

„Die enormen Kostenbelastungen zeigen Wirkung“, sagt Dr. Peter Dahlke, Geschäftsführer von Creditreform Bremen. „Nach Jahren sinkender Insolvenzzahlen hat sich der Trend gedreht.“

Creditreform: „Der Trend hat sich gedreht“

Die Unternehmen spüren Gegenwind. Und ein Abflauen ist nicht in Sicht. „Die Inflation verunsichert Verbraucher und bremst die Kauflaune. Das belastet Handel und Dienstleister“, ergänzt Dahlke. Außerdem werden laut Wirtschaftsauskunftei die in den vergangenen Jahren großzügig verteilten Staatsgelder jetzt zum Bumerang. Dahlke: „Die Rückzahlungen der Hilfen und teils verschleppte Anpassungen des Geschäftsmodells führen bei dauerhaft steigenden Zinsen in die finanzielle und wirtschaftliche Sackgasse.“

Die Zahlen spiegeln das wider. Und Bremen liegt im Bundestrend. So wurden von Januar bis Juni bundesweit 8 400 Unternehmensinsolvenzen registriert – 16,2 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2022 (7 230 Fälle). Von einer Insolvenzwelle will Dahlke aber nicht sprechen. Sein Fazit lautet: „Es kehrt wieder eine gewisse Form der Normalität ein, wozu auch Marktaustritte durch Insolvenzen gehören.“

Creditreform: „Es kehrt wieder Normalität ein“

Blickt man auf die vier Wirtschaftsbereiche Baugewerbe, Handel, Dienstleistungen und Verarbeitendes Gewerbe, so zeigt sich, dass eben der Großteil der Insolvenzen im Bundesland Bremen auf den Bereich Dienstleistungen entfällt. Nicht nur die Convivo-Gruppe, auch andere Dienstleister leiden laut Creditreform unter den hohen Personalkosten durch die jüngsten Tarifabschlüsse und den gestiegenen Mindestlohn.

Einen deutlichen Anstieg der Firmenpleiten – von zehn auf 24 – sei aber auch im Bremer Baugewerbe zu registrieren, heißt es. Die Branche ist zusätzlich von deutlich gestiegenen Materialpreisen betroffen. „Hinzu kommt die Zinswende, die viele Auftraggeber durch die nun gestiegenen Finanzierungskosten veranlasst, ihre Bauvorhaben zu überdenken“, sagt Dahlke.

Obendrauf komme für alle Unternehmen der Anstieg der Energiepreise. „Eine spürbare Mehrbelastung zeigt sich vor allem bei Produktionsunternehmen sowie anderen stark von der Energie abhängigen Firmen. Das belastet die Liquidität und kann abhängig von der Kapitalstärke und Finanzstruktur schnell zu Zahlungsstörungen und womöglich zur Insolvenz führen“, sagt der Creditreform-Geschäftsführer.