Mehr Geld für Polizei

Bremen – Der Senat hat gestern 3,7 Millionen Euro für zusätzliche Unterrichtsräume, Lehrkräfte und eine bessere Ausstattung der Polizeiausbildung beschlossen.

In diesem Jahr werden 200 neue Polizisten eingestellt, nachdem die rot-grüne Koalition jahrelang eher zögerlich bei der Einstellung gewesen ist. Für ihre Ausbildung des Nachwuchses an der Hochschule für Öffentliche Verwaltung werden nun zwei zusätzliche Studiengruppen eingerichtet. Dafür hat der Senat die Mittel freigegeben. Der Beschluss sichere die Finanzierung des notwendigen Personals und zusätzlicher Lehrsäle ab und sorge so „für gute Studienbedingungen“, sagte Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne).

In den vergangenen Jahren waren die Ausbildungszahlen aufgestockt worden, in der Hochschule ist es inzwischen eng geworden.1,44 Millionen Euro stehen nun für zusätzliches Personal bereit (bei der Hochschule und der Polizei, die für die praktische Ausbildung zuständig ist). 890 600 Euro sind eingeplant für neue Lehrsäle und die Sanierung von Räumen. Mit 1,38 Millionen Euro soll die Ausstattung verbessert werden, unter anderem mit 22 neuen Fahrzeugen. Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) sagte: „Die Polizeien des Landes Bremen sollen in den kommenden Jahren wachsen – das ist dringend nötig. Die heutige Entscheidung ist ein wichtiger Baustein auf dem Weg dahin.“

gn

Rubriklistenbild: © dpa