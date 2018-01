Polizei entdeckt mehr als 500 Cannabispflanzen in Woltmershausen

Halle für Fischzucht angemietet

+ © Polizei Bremen Statt Fischen sprang den Beamten der Polizei Bremen nur der Geruch von Cannabis entgegen. © Polizei Bremen

Bremen - Zivilfahnder der Bremer Polizei entdeckten am Montag in einem Lager in Woltmershausen eine Drogengroßplantage und beschlagnahmten mehr als 500 Cannabispflanzen. Die Betreiber hatten bei der Anmietung angegeben, die Halle für die Fischzucht nutzen zu wollen.