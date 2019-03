„Bremen boomt: Steigende Übernachtungszahlen und neue Hotelbetten

Bremen meldet einen neuen Rekord: Die Zahl der Touristen und Geschäftsreisenden hat im Jahr 2018 einen Höchststand erreicht. Die Hotels, Pensionen und Herbergen der Hansestadt verzeichneten von Januar bis Dezember mit 1 .165. 519 Gästen ein Plus von 4,8 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Bremen - Von Jörg Esser. Die Touristen blieben im Schnitt etwa zwei Tage. So stiegen die Übernachtungszahlen um 4,9 Prozent auf 2 139 174. Im Land Bremen wurden 1,41 Millionen Ankünfte und 2,589 Millionen Übernachtungen (plus 5,9 Prozent) gezählt. Diese Zahlen legte die Bremer Touristik-Zentrale (BTZ) am Montag in ihrer Jahrespressekonferenz vor. „Die Ergebnisse belegen, dass sich die Investitionen in den Ausbau des Tourismus auszahlen“, sagte Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD). „Das ist gut angelegtes Geld.“ Der Tourismus bleibe ein wichtiger Wirtschaftsfaktor mit weiterem Wachstumspotenzial. Der Bruttoumsatz in Bremen lag im Jahr 2018 bei 1,8 Milliarden Euro. „Rund 31 .000 Menschen leben in der Hansestadt vom Tourismus“, sagen die Statistiker. Und auch der Fiskus profitiert. Laut Günthner fließen 181 Millionen Euro durch Mehrwertsteuer und Einkommensteuer in den Stadtsäckel zurück.

Gründung von vier Arbeitsgruppen

Die Bremer Touristiker basteln derweil an der Zukunft. Das Marketing soll weiter verstärkt, diverse Projekte sollen angestoßen werden. Dafür wird die BTZ mit der Wirtschaftsförderung Bremen (WFB) verschmolzen. Offizieller Termin: 21. März. Im neuen Geschäftsbereich „Marketing und Tourismus“ arbeiten unter Leitung von BTZ-Geschäftsführer Peter Siemering zukünftig Tourismus, Marketing und Online Hand in Hand, heißt es. „Die Marke BTZ bleibt aber erhalten“, sagte Siemering. Unter dem neuen Dach soll das Landestourismuskonzept 2025 umgesetzt werden. Dafür sind laut Siemering die vier Arbeitsgruppen „Kulturelles Erbe“, „Kunst und Kultur“, „Wissenswelten“ und „Kongressstandort“ gegründet worden.

Bettenauslastung gestiegen

Erstes Projekt der Kooperation ist der „Stadtmusikantensommer“. Unter dem Slogan laufen anlässlich des 200. Geburtstags der Bremer Stadtmusikanten verschiedene Veranstaltungen und Ausstellungen an diversen Spielorten (wir berichteten). Übrigens: Im Landestourismuskonzept ist als Ziel eine jährliche Steigerung der Übernachtungszahlen um fünf Prozent bis 2025 festgeschrieben, also auf rund drei Millionen Übernachtungen in der Stadt Bremen.

Zurück in die Gegenwart: Laut BTZ verfügte die Stadt Bremen Ende 2018 über 89 Hotels mit 11. 168 Betten, das Land über 111 Betriebe mit 13 .807 Betten. Und weitere Hotels sind geplant – mit gut 400 neuen Betten in diesem Jahr. Gestiegen ist im Laufe der Jahre auch die Bettenauslastung – auf zuletzt 47,5 Prozent. „Mehr bringt mehr“, sagte BTZ-Sprecherin Maike Bialek.

Niederlande als Hauptquellmarkt

Von den mehr als 2,1 Millionen Übernachtungen sind etwa 20 Prozent von ausländischen Gästen gebucht worden, sagte Annett Pruschwitz, Leiterin des Referats für Tourismus und Dienstleistungen im Statistischen Landesamt. Hauptquellmarkt sind den Angaben zufolge wie im Vorjahr die Niederlande mit 54. 634 Übernachtungen (plus 3,9 Prozent). Es folgen Großbritannien (34 .824, minus 6,9 Prozent), die USA (34 .820), Schweden (23.898), Frankreich (23. 028) und Dänemark (22. 836). China landete auf Platz zehn (16. 002). Erfolgreichster Monat war der Freimarkts-Monat Oktober mit 208 298 Übernachtungen. Profitiert hat Bremen vor allem vom fünftägigen Raumfahrtkongress.

In diesem Jahr stehen laut Siemering unter anderem die Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Nuklearmedizin mit 2. 000 Teilnehmern im April, die zum zweiten Mal stattfindende Messe der internationalen Stückgut- und Schwergutlogistikbranche, die „Breakbulk Europe“, im Mai mit etwa 10 .000 Teilnehmern sowie ein Hebammenkongress Ende Mai mit 2 .500 Teilnehmern im Veranstaltungskalender.