Statistiker legen Jahrbuch vor: Mehr Bremer, mehr Touristen

347 595 Wohnungen in 139 544 Wohngebäuden registrierten die Statistiker Ende des Jahres 2017. Die Grohner Düne in Vegesack zählt zu den Großwohnanlagen.

Bremen - Von Jörg Esser. Bremen wächst. Ende 2017 zählte der Zwei-Städte-Staat 2279 Einwohner mehr als ein Jahr zuvor. Bremen baut. 1714 Wohnungen wurden 2017 fertiggestellt. Und Bremen ist ein Anziehungspunkt für Touristen aus aller Welt. Rund 1,3 Millionen Gäste und 2,45 Millionen Übernachtungen in Bremer Hotels und Herbergen registrierten die Statistiker für 2017, das sind 4,1 und 1,9 Prozent mehr als 2016. Das alles geht aus dem Statistischen Jahrbuch 2018 hervor, das jetzt erschienen ist.

681.032 Menschen lebten Ende 2017 im Land Bremen, davon 568.006 in der Stadt Bremen (plus 2287) und 113.026 (minus acht) in der Stadt Bremerhaven. Knapp die Hälfte aller Privathaushalte sind Einpersonenhaushalte. „In der Vergangenheit lebten mehr Frauen als Männer alleine, seit einigen Jahren ist das Verhältnis fast ausgeglichen“, sagt ein Sprecher des Statistischen Landesamts.

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten hat weiter zugenommen – 325.375 Frauen und Männer hatten einen Arbeitsplatz im Land Bremen. Zum Vergleich: 2012 lag die Zahl der Beschäftigten noch unter 300.000. 136.309 der Arbeitnehmer sind Einpendler, 79.488 davon fahren aus den vier Umland-Kreisen Cuxhaven, Osterholz, Diepholz und Verden nach Bremen.

1714 Wohnungen in Wohngebäuden sind weiteren Daten zufolge 2017 fertiggestellt worden, ein Drittel davon in Einfamilienhäusern. Im Land Bremen registrierten die Statistiker damit 347.595 Wohnungen in 139.544 Häusern. Derweil boomt der Tourismus.

Die meisten Bremen-Touristen kommen aus Deutschland

Das Beherbergungsgewerbe zählte 1 .329.820 Besucher, die 2.448.008 Nächte an der Weser verbrachten. Fast 80 Prozent der Gäste kommen aus Deutschland. Die Spitzenplätze aus dem Rest von Europa belegen die Niederländer (35.561 Ankünfte, 57.375 Übernachtungen), die Briten (20.421/40.350) sowie die Dänen (16.709/29.023).

Weiter geht’s im Schnelldurchlauf: Zum Jahresbeginn waren im Land Bremen gut 290.000 Personenkraftwagen zugelassen, davon 91.000 mit Diesel-Motor. Die Zahl der Straßenverkehrsunfälle ist um fast 2000 auf 24.098 gestiegen. „In den meisten Fällen blieb es beim Sachschaden, die Zahl der Unfälle mit Personenschaden ist zurückgegangen“, heißt es. Die Zahl der Verkehrstoten lag wie im Jahr zuvor bei 13.

Die bremischen Gerichte verurteilten 6889 Personen. Mehr als die Hälfte davon waren bereits vorbestraft. „Die häufigsten Delikte waren Betrug und Untreue, Diebstahl und Unterschlagung sowie Straftaten im Straßenverkehr“, heißt es.

Zahl der Flugpassagiere im Land ist gesunken

Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist um 402 auf 8052 Hektar gesunken. 44.208 Tonnen Fisch wurden am Bremerhavener Seefischmarkt umgeschlagen, knapp 37.632 Tonnen sind Tiefkühlfischanlandungen.

Am Flughafen starteten 15.064 Maschinen, 1704 weniger als 2016. Die Zahl der Passagiere, die im Neuenlander Feld starteten oder landeten, sank um rund 30.000 auf 2,54 Millionen. Und: Die Steuereinnahmen des Landes und seiner beiden Stadtgemeinden sind um rund 81 Millionen Euro gestiegen.