Bremen wächst um 10 .000 Einwohner

Statistisches Jahrbuch

+ © Reineking 36 324 Studenten waren im Wintersemester 2015/16 an den bremischen Hochschulen eingeschrieben. 19 061 davon studierten an der Universität, geht unter anderem aus dem Statistischen Jahrbuch hervor. © Reineking

Bremen - Von Jörg Esser. Bremen wächst. Zum Jahresende 2015 zählte das kleinste Bundesland 671. 489 Einwohner, fast 10 .000 mehr als ein Jahr zuvor. 557 464 leben in der Stadt Bremen, 114 .025 in Bremerhaven. Das geht aus den Zahlen des Statistischen Jahrbuchs hervor, das das Statistische Landesamt jetzt veröffentlicht hat. Auf mehr als 300 Seiten werden in 22 Kapiteln mit 200 Tabellen und 70 Grafiken „die Ergebnisse des Jahres 2015 aufbereitet“.

Das „umfassende Werk“ vermittle einen Überblick über die demografischen, wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Verhältnisse im Land Bremen sowie in den Städten Bremen und Bremerhaven, heißt es. So soll es sein. Zurück in die Zahlen: Das Bevölkerungswachstum basiert vor allem auf den Zustrom von Flüchtlingen. „Der Wanderungsgewinn 2015 ist mehr als doppelt so hoch wie 2014“, sagt die Statistik.

41. 921 Zuzügen stehen 31. 456 Fortzüge gegenüber. „Insbesondere Zuzüge aus dem Ausland sorgen für diesen positiven Saldo, der Wanderungsaustausch mit den anderen Bundesländern ist negativ (minus 3. 182)“, heißt es. Zudem stehen 6. 509 Geburten 7 .811 Todesfälle gegenüber. Der „natürliche Bevölkerungssaldo“ ist demzufolge negativ. Derweil gab es 2 .708 Eheschließungen und 1. 393 Scheidungen.

135. 000 Pendler

Mehr als 311. 000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte haben einen Arbeitsplatz im Land Bremen, davon sind knapp 135. 000 Pendler, die außerhalb der beiden Stadtgrenzen wohnen. Im Gegenzug arbeiten mehr als 50 .000 Bremer außerhalb des Landes. Und erstmals gibt es mehr Einpersonenhaushalte als Mehrpersonenhaushalte – insgesamt 183 .000. Damit leben knapp 28 Prozent der Bevölkerung allein. 2015 wurden 1 .570 Neubauwohnungen fertiggestellt, davon 480 in Einfamilienhäusern. Die Zahl der Baugenehmigungen für Wohnungen stieg um knapp 600 auf 2 435.

Weiter geht’s auf dem Parforceritt durch die Zahlenflut. 284 484 Personenwagen waren Ende 2015 im Bremen und Bremerhaven zugelassen (2014: 280. 107), davon 87 300 Dieselautos und lediglich 264 mit Elektroantrieb. Der Bremer Flughafen registrierte 2 . 660. 712 Passagiere, im Jahr zuvor waren es mehr als 100 000 mehr (2 773 127). Für 2016 zeichnet sich eine weitere Abwärtsbewegung ab. Bis Ende November wurden im Neuenlander Feld 2 .427. 750 Fluggäste gezählt.

An den bremischen Hochschulen waren im Wintersemester 2015/16 insgesamt 36. 324 Studenten eingeschrieben, davon 19 .061 an der Universität, 9. 231 an der Hochschule Bremen, 3.221 an der Hochschule Bremerhaven, 1. 093 an der privaten Jacobs-Uni in Grohn und 868 an der Hochschule für Künste (HfK). Die 14 Bremer Krankenhäusern beschäftigten 10 .621 Mitarbeiter, darunter 1 .868 Ärzte.

Am Bremerhavener Seefischmarkt wurden 26 724 Tonnen Fisch umgeschlagen, fast 10 000 weniger als ein Jahr zuvor. Und geschlachtet wurden 855 564 Schweine, 76 416 Rinder, 1 203 Lämmer und 175 Pferde.

Eine gedruckte Ausgabe des Statistischen Jahrbuchs ist ab sofort zum Preis von 19 Euro (plus Versandkosten) beim Statistische, Landesamt, An der Weide 14-16, erhältlich. (Telefon: 0421/361-6070).