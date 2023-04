Bremer City: Mehr Aufenthaltsqualität muss her

Von: Jörg Esser

Eine Verlegung der Straßenbahn aus der Obernstraße ( © Esser

Der Countdown läuft. In etwas mehr als zwei Wochen wählen die Bremer eine neue Bürgerschaft. Die Spitzenkandidaten treffen sich immer wieder. Jetzt ging es um die Innenstadt.

Bremen – Mehr junges Leben, mehr Kultur und mehr Events, Wohnmöglichkeiten, hochwertige Geschäfte und Gastronomie – kurzum: Die Bremer Innenstadt muss attraktiver und die Aufenthaltsqualität erhöht werden.

Da sind sich die fünf Spitzenkandidaten von CDU, SPD, Grünen, Linken und FDP für die Bürgerschaftswahl am 14. Mai absolut einig. Das jedenfalls zeigte sich bei der Diskussionsrunde auf Einladung der Einzelhändlervereinigung City-Initiative zum Thema „Perspektiven für die Zukunft der Bremer Innenstadt“ mit Frank Imhoff (CDU), Andreas Bovenschulte (SPD), Maike Schaefer (Grüne), Kristina Vogt (Linke) und Thore Schäck (FDP) am Dienstagabend in der „Bel Etage“ (früher: „Brillissimo“).

Und noch etwas steht für die Kandidaten außer Frage: Die Innenstadt muss für alle und mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbar sein, für die citynahen Bremer mit Fahrrad oder Straßenbahn und Bus, für die cityfernen Bremer aus Oberneuland, Borgfeld und Arbergen sowie die vielen kaufkräftigen Buten-Bremer auch per Auto.

„Innenstadt muss mit allen Verkehrsmitteln erreichbar sein“

Das Schlagwort „autofreie Innenstadt“ stört Imhoff. Damit werde suggeriert, dass Autofahrer in der City nicht willkommen seien. Und das könne sich Bremen als „Herz und Zentrum des Nordwestens“ nicht leisten. „Große Teile der Innenstadt“ seien ohnehin autofrei, sagt Schäck. Wichtig seien Abstellmöglichkeiten an den Innenstadträndern. Noch herrsche„keine Mängellage“. Das müsse so bleiben. Heißt: Es sollten keine weiteren Parkplätze gestrichen werden. Aus Sicht von Verkehrssenatorin Schaefer gibt es genügend Plätze in den Parkhäusern. Und für die bei einem Abriss des Parkhauses Mitte wegfallenden Plätze sei vorgesorgt worden. An die Radfahrer werde auch gedacht: Ein Fahrradparkhaus unter dem Domshof ist in Planung.

Apropos Domshof: Der soll aufgewertet werden. „Ich mag es, wenn was los ist“, sagt Bürgermeister Bovenschulte. Wirtschaftssenatorin Vogt verweist auf die Erfolge des Domshofs mit dem „Open Space“ in den Sommermonaten. Und sagt: „Spätestens Ende nächsten Jahres sollen die Bagger rollen.“ Bürgerschaftspräsident Imhoff plädiert für einen „dauerhaft attraktiven Wochenmarkt“. Am 5. Mai sollen Ergebnisse des Architektenwettbwerbs zur Domshof-Umgestaltung vorliegen, heißt es.

Und sonst? Der Opposition passiert grundsätzlich zu wenig. Schäck vermisst eine „übergeordnete Idee“. Imhoff sagt: „Es gibt immer neue Gutachten. Aber es hapert an der Umsetzung.“ Die Regierungsparteien weisen das als „Bedenkenträgerei“ zurück und bringen das neue Jacobs-Haus und den Umbau des Balge-Quartiers mit dem Stadtmusikanten- und Kulturhaus ins Spiel. „Das zeigt, dass die Innenstadt funktioniert“, meint Schaefer. Vogt sagt, die Stadt müsse bereit sein, zu investieren und wichtige Immobilien zu kaufen, um Akzente setzen zu können.

Obernstraße ohne Straßenbahn attraktiver?

Bleibt das Thema Straßenbahnverlegung. Bis auf die Grüne Schaefer sind alle grundsätzlich für eine Verlegung. „Eigentlich gehört die Straßenbahn raus aus der Obernstraße“, sagt Vogt. FDP-Mann Schäck ergänzt, eine Obernstraße ohne Straßenbahn biete eine ganz andere Aufenthaltsqualität. Das habe sich gezeigt, als die Bahnen im Sommer wegen Bauarbeiten nicht durch die Obernstraße gefahren seien.

Zu teuer dürfe eine Verlegung von der Obern- in die Martinistraße nicht werden, so Bovenschulte und Imhoff. „Der Bund zahlt nichts dazu“, wirft Schaefer ein. Und Schäck will die Straßenbahn nicht verlegen, sondern um die Innenstadt herum fahren lassen und dann Elektrobusse als Shuttle einsetzen. „Sonst wird das Problem ja nur um 100 Meter verlagert.“