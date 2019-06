Zoo am Meer: Flauschiger Nachwuchs bei den Polarfüchsen

Großer Wurf, große Freude

+ © Zoo am Meer Allerliebst, der kleine Polarfuchs. © Zoo am Meer

Bremerhaven – Große Freude im Zoo am Meer in Bremerhaven: Es gibt Nachwuchs bei den Polarfüchsen – gleich sechs an der Zahl, wie Zoodirektorin Dr. Heike Kück am Montag mitteilte. Lange hat der Zoo auf kleine Füchse gewartet: Seit 2007 kam es laut Kück aus verschiedenen Gründen nicht mehr zu Nachwuchs.