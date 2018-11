Meditation unter Sternen

Traditionelles Gongkonzert in Osterholz

+ Zum zehnten Mal bittet Ulrich Görlitz zum Gongkonzert in die Osterholzer Friedhofskapelle. - Foto: Christian Volk

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Gooonnnnnng!“ Seit nunmehr zehn Jahren bittet Ulrich Görlitz an jedem Totensonntag in die Osterholzer Friedhofskapelle – zum meditativen Gongkonzert unter der goldenen Sternenkuppel, wobei sich der gesamte Raum in einen Klangkörper zu verwandeln scheint. Nun ist es wieder so weit. Am Sonntag, 25. November, um 15 Uhr. Ein besonderes Erlebnis an einem besonderen Ort. Und wir sprechen hier nicht von kleinen Tischgongs.