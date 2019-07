Prozess um „falsche Polizisten“: Mutmaßlicher Drahtzieher packt aus

Anfangs wies Hikmet K. noch „sämtliche Vorwürfe“ von sich, am Mittwoch packte der mutmaßliche Drahtzieher im Prozess um „falsche Polizisten“ aus. Ihm und drei Mitangeklagten wird bandenmäßiger Betrug zur Last gelegt – massenhafter Betrug in Millionenhöhe.

Bremen - Hikmet K. (30) wirkt vorbereitet. Er hat Ermittlungsakten vor sich ausgebreitet, mit einem Stift markiert er hin und wieder Stellen, die ihm wichtig erscheinen. Ein Becher Wasser steht auf der Anklagebank. K. wird ihn brauchen. Denn: Er wird viel erzählen. Nachdem in den vergangenen Wochen alle drei Mitangeklagte ihr Schweigen gebrochen, sich ausführlich zu den vorgeworfenen Taten geäußert und dabei K. schwer belastet hatten, wolle die Verteidigung dem „etwas entgegensetzen“. Bedeutet: Hikmet K., türkischer Staatsbürger, will auspacken.

Mindestens 14 vollendete Betrugstaten

Und das tut der Mann, dem mindestens 14 vollendete Betrugstaten zur Last gelegt werden, dann auch. Wortgewandt und äußerlich gelassen geht er zusammen mit dem Vorsitzenden Richter Manfred Kelle die einzelnen Taten durch. Teilweise korrigiert er den Richter sogar, wenn dieser Zeiten und Orte verwechselt. Laut Anklage brachte K. ahnungslose Menschen – meist jenseits der 80 Jahre – um ihr Erspartes, indem er sich am Telefon als Polizist ausgab und behauptete, in der Gegend seien Diebesbanden unterwegs. Er suggerierte den Senioren, ihr Vermögen sei in Gefahr und Beamte würden die Wertgegenstände abholen, um diese in Sicherheit zu bringen.

Frau um 950.000 Euro gebracht

Mehr als 2,3 Millionen Euro, so die Anklage, erbeuteten K. sowie seine Helfer Seref G. (25, Türke), Marco B. (29) und Ingo R. (47, beide Deutsche) so. Ein Großteil davon sei bei K. gelandet, hieß es auch vom Ermittlungsführer im Mai. Doch Hikmet K. will davon nur wenig wissen. Zwar sei er an einigen Taten beteiligt gewesen, doch den Großteil des Geldes habe er in die Türkei geschickt beziehungsweise an Personen weitergegeben, die das Geld dann an die Hintermänner überreichten. Er habe nicht als „Mediator“ agiert, sondern als Mittelsmann zwischen Callcenter und den Abholern des Geldes.

Eine Frau brachten dieAngeklagten um mehr als 470.000 Euro, bei einer weiteren Frau waren es wohl 950.000 Euro. Viel Geld, von dem K. aber kaum etwas gesehen haben will. Etwa zehn Prozent der jeweiligen Gesamtbeute habe er erhalten, manchmal auch etwas mehr. „Die Mediatoren sind hungrig“, sagt K. „Die wollen ihr Geld sofort.“ Als „Abholer“ Ingo R. zwischenzeitlich verhaftet wurde, forderten die v ermeintlichen Drahtzieher aus Istanbul sofort Ersatz. Was aus Ingo R. wurde, sei ihnen egal gewesen. „Die in der Türkei interessiert es nicht, ob jemand erwischt wird oder nicht“, so K.

Keine Erinnerung an viele Abholungen

Insgesamt gibt der 30-Jährige elf Taten mit einem Gesamtschaden von rund 850.000 Euro zu – zumindest mehr oder weniger. An viele Abholungen könne er sich entweder nur zum Teil oder gar nicht erinnern. Häufig seien die Abholungen schon gelaufen, als er in Kenntnis gesetzt wurde, sagt K. Der Hauptangeklagte wirft immer wieder Namen in den Raum. Zu manchen äußert er sich ausführlich, zu anderen „lieber nicht“. Anscheinend hat sich K., so jedenfalls lassen sich seine Aussagen deuten, Feinde in der Branche gemacht. So fanden Ermittler bei einer großangelegten Razzia im September 2018 mehrere scharfe Waffen samt Munition in seiner Wohnung. Versteckt neben Luxusautos und teurem Schmuck – offiziell lebt K. von Sozialleistungen.