Maulwürfe und Netzwerke

Bremen - Von Thomas Kuzaj. „Buddel“ vorm Comeback? Nein, das dann doch nicht. Der Maulwurf, das in den Jahren nach 2000 so beliebte Bremer Baustellen-Maskottchen, kehrt nicht zurück. Obwohl die Innenstadt in den nächsten Jahren radikal umgebaut wird. Und obwohl wieder eine Marketingkampagne die vielen Bauarbeiten begleitet. Und obwohl auch wieder ein Maulwurf mit von der Partie ist.

Das wurde am Mittwoch deutlich, als die Wirtschaftsförderung (WFB) die Kampagne mit dem Slogan „Bremen wird neu“ am Jacobs-Stammhaus (Obernstraße) präsentierte. Oder genauer: am Bauzaun. Denn dort hängen die ersten Plakate – und auf einem ist ganz deutlich ein Maulwurf zu sehen. Oder?

Von einem „Wesen“ sprach Professorin Iris Reuther, die Senatsbaudirektorin. „Buddel“ soll es jedenfalls nicht sein, so die Auskunft bei der WFB. Das Tier habe noch keinen Namen und auch noch kein Geschlecht, hieß es ganz ernsthaft. Vielleicht ist es gar ein im Zeichen der Geschlechtergerechtigkeit mit Sternchen geschriebener „Maul*wurf“ – wer weiß. . .

Doch lassen wir Allotria und Schnickschnack, schließlich geht es um gut eine Milliarde Euro. Dieses Geld wird in den nächsten Jahren in den grundlegenden Wandel der City investiert – vornehmlich von privater Seite. Vom Sparkassen-Areal bis zu Kurt Zechs „City-Galerie“, vom Lloydhof bis zum „Bremer Carree“, vom „Jacobs-Hof“ bis zum Kontorhaus Langenstraße reicht das Spektrum. Große Projekte wie der „Kühne-und-Nagel“-Neubau an der Weser, das „City Gate“ am Bahnhof und der neue ZOB zählen ebenfalls dazu.

All das stellt Bremer und Bremen-Besucher auch vor verkehrstechnische und logistische Herausforderungen. Und all das weckt Neugier. Im Auftrag von Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) hat die WFB deshalb die Informations- und Marketingkampagne „Bremen wird neu“ entwickelt. Es gelte, durch eine „kluge Baustellenkoordinierung“ die Belastungen „in Grenzen“ zu halten, so Senator Günthner. Schließlich sollen Bremer und Bremen-Besucher auch während der Bauzeit „Spaß daran haben, Bremen zu besuchen“, so WFB-Chef Andreas Heyer. Apropos – Dr. Jan-Peter Halves, Geschäftsführer der City-Initiative, brachte die Idee ins Spiel, einen verkaufsoffenen Sonntag oder eine „Lange Einkaufsnacht“ mit dem Bau-Thema zu verbinden – beispielsweise in Kombination mit Rohbau-Besichtigungen.

Von „Enthusiasmus“ sprach unterdessen Jacobs-Vorstand Christian zu Solms. Die Investition am Jacobs-Stammsitz sei auch von dem Wunsch getragen, einen „Beitrag zu leisten für Infrastruktur und Renommee dieser Stadt“. Nun ist diese Baustelle die erste, an deren Zaun die neuen Plakate zu sehen sind.

Doch zur Kampagne gehören nicht allein Plakate. Informationen zu allen Bauprojekten gibt es unter der Internetadresse „www.bremenwirdneu.de“. Hinzu kommen Bilder und Videos sowie aktuelle Infos – etwa zu Straßensperrungen. Fotos und Drohnenaufnahmen sollen virtuelle Blicke hinter Bauzäune ermöglichen. Die Baufortschritte verbreitet das Kampagnen-Team außerdem in sozialen Netzwerken, sprich: auf Twitter, Facebook und Instagram. Der Hashtag „#bremenwirdneu“ bündelt die Beiträge zum Thema. Dinge, die es zu „Buddels“ Zeiten noch gar nicht gegeben hat.