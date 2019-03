Matrose aus Algerien

Bremerhaven – Etwa 220 Schiffe, rund 3 000 Segler aus aller Welt sowie 4 000 internationale Besatzungsmitglieder, um die 1,2 Millionen Besucher, fünf Tage ein stattliches Programm, ausgebuchte Hotels – die alle fünf Jahre stattfindende „Sail“ ist nicht nur für Bremerhaven ein Highlight, sondern auch für alle Schiffsfans. Im nächsten Jahr ist es wieder so weit, die „Sail 2020“ findet vom 19. bis 23. August 2020 in der Seestadt statt. Und die Schiffsliste füllt sich, sagt die Tourismus-Gesellschaft „Erlebnis Bremerhaven“.

Ein Neubau im traditionellen Gewand, ein vermeintliches Piratenschiff, ein ehemaliges Forschungsschiff unter Segeln und eine alte Bekannte sind die neuesten Akquiseerfolge der „Sail“-Organisatoren, so Dörte Behrmann von „Erlebnis Bremerhaven“. Insgesamt umfasst die Liste für das Windjammerfestival bisher etwa 30 Schiffe. Hier ein paar Einblicke.

Erst seit Oktober 2017 segelt die „El Mellah“ auf den Weltmeeren, ein Segelschulschiff der algerischen Marine. Das Staatsschiff wurde auf der polnischen Werft angefertigt, auf der der Danziger Konstrukteur Zygmunt Choren arbeitet, berichtet Behrmann. Dieser hatte schon Hand angelegt an der „Dar Mlodziezy“, der „Mir“, und der „Alexander von Humboldt“. 2015 bestellte die algerische Marine ihr Segelschiff bei ihm. Der „Matrose“, so die Übersetzung, besticht durch ein imposantes Achterdeck und die voluminöse Segelfläche, sagt die Tourismus-Sprecherin. Die Masten der Dreimast-Fregatte wurden im Dezember 2016 auf der polnischen Werft gesetzt, im Oktober 2017 ging das Schiff dann an den algerischen Staat über. Seither ist es mit 222 Kadetten, Offizieren und der Besatzung unterwegs. Für Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) ist die Zusage dieses Staatsschiffs ein Zeichen dafür, dass die „Sail Bremerhaven 2020“ ein „echter Anziehungspunkt für Windjammer aus aller Welt ist“. Granz bezeichnet die Zusage des Schiffs aus Algerien „als eine echte Bereicherung für Bremerhaven“.

Es wirkt zunächst uralt, ist aber tatsächlich die Replik eines königlich-spanischen Handelsschiffes aus dem 16. bis 18. Jahrhundert: die „El Galeón“. Der 50 Meter lange Dreimaster wurde erst 2009 in der südwestspanischen Hafenstadt Huelva erbaut. Das Aussehen als Piratenschiff hat der „El Galeón“ bei der Premiere in Deutschland (2018 zum Bremerhavener Seestadtfest) viel Begeisterung eingebracht, berichtet Behrmann. Die Besucher an Bord erfreuten sich ihren Angaben zufolge unter anderem an den bleiverglasten Fenstern, den derben und handgeschreinerten Möbeln und den zehn Kanonen im Schiffsbauch.

Schon zur „Sail Bremerhaven 2015“ war die „Zénobe Gramme“ aus Belgien ein Publikumsliebling. Behrmann: „Die schnittige Bermuda Ketsch trägt den Namen eines Wissenschaftlers. Und für die Forschung war das Schiff in den ersten Jahren nach der Kiellegung 1960 auch tätig. 1970 übernahm die belgische Marine den knapp 30 Meter langen Zweimaster als Segelschulschiff und bildet dort bis heute ihren seemännischen Offiziersnachwuchs aus.“ Gleichzeitig nutzt die königlich belgische Marine das Schiff für repräsentative Aufgaben, wie es heißt.

Dank ihres majestätischen Auftritts erfährt die „Christian Radich“ in jedem Hafen große Aufmerksamkeit, so auch 2015 in Bremerhaven. Nun kommt das Vollschiff erneut zum Windjammertreffen an die Weser und mit ihm eine bewegte Schiffsgeschichte. Denn der Namensgeber, der norwegische Unternehmer Christian Radich, wollte sich 1889 mit der Gabe von gut 90 000 Kronen für den Bau eines Schulschiffes unsterblich machen. Radich erlebte aber den Stapellauf des stählernen Vollschiffes im Februar 1937 nicht mehr. Seitdem werden auf der „Christian Radich“ junge Trainees zu Seeleuten ausgebildet. Die erste Transatlantiküberfahrt, so Dörte Behrmann, gab es 1939 nach New York. gn