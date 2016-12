Mathematik und Berufsorientierung

Handelskammer gründet Schütting-Stiftung / Ziel: Bildung und Wissenschaft fördern / 5,5 Millionen Euro Kapital

+ Die Übergabe der Stiftungsurkunde mit – von links gesehen – Christoph Weiss, Wirtschaftsprüfer Dieter Göken, Christian Weber, Brigitte Lückert, Harald Emigholz, Ulrich Mäurer, Syndicus Günther Lübbe, Matthias Fonger. - Foto: Kuzaj

Bremen - Von Thomas Kuzaj. Mehr Geld für die Bildung – die Handelskammer hat eine Stiftung gegründet, die genau dafür kontinuierlich sorgen soll. Die Schütting-Stiftung fördert Bildung und Wissenschaft. Mit einem Kapitalstock von 5,5 Millionen Euro ist sie „die größte Stiftung, die je eine Kammer in Deutschland auf den Weg gebracht hat“, sagte der Handelskammer-Hauptgeschäftsführer Dr. Matthias Fonger am Donnerstag im Schütting.

Woher kommt das viele Geld für das Stiftungskapital? Präses Harald Emigholz erklärte es so: „Mit dem Zusammengehen der Kammern in Bremen und Bremerhaven sind Synergien entstanden, die sich auch wirtschaftlich zeigen.“ Die Idee zur Gründung der gemeinnützigen Stiftung hatte der frühere Präses Christoph Weiss, bei der Handelskammer nun Antepräses genannt.

Ein Jahr lang dauerten die Vorbereitungen und das juristisch abgesicherte Verfassen der Stiftungssatzung. Am Donnerstag nun hat Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) die Stiftungsurkunde vorbeigebracht. Zum 1. Januar 2017 soll die neue Stiftung ihre Arbeit aufnehmen.

Über die geförderten Projekte entscheiden zukünftig – neben dem Handelskammer-Präsidium – Bürgerschaftspräsident Christian Weber, die Bremerhavener Stadtverordnetenvorsteherin Brigitte Lückert und Bildungssenatorin Claudia Bogedan (alle SPD). Schwerpunkte der Förderung dürften in Schulen, Berufsschulen, in der Berufsintegration und in den Mint-Fächern (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) liegen, hieß es im Haus Schütting. Fonger erwartet, dass die Stiftung jährlich insgesamt 100 000 Euro bis 110 000 Euro an Fördergeldern ausschüttet.

Wie sollen die Erträge bei den gegenwärtig so niedrigen Zinsen erwirtschaftet werden? Von den 5,5 Millionen Euro Stiftungskapital sind 3,3 Millionen Euro als Beteiligung am Börsenhof B in der Bremer Innenstadt angelegt, so Fonger. Die Mieteinnahmen sorgen dann für den entsprechenden Geldfluss. Die restlichen 2,2 Millionen Euro Barvermögen werden im Stifterfonds des Stifterverbands angelegt.

„Wegweisend, nach vorn gerichtet, einfach großartig.“ Mit diesen Worten bejubelte Präsident Weber die Stiftungsgründung. „Das kleinste Land, die kleinster Kammer hat die besten Ideen.“ Der „Nutzen für die Gesellschaft und der Nutzen für die Wirtschaft sollen Hand in Hand gehen“, sagte Präses Emigholz.

Hauptgeschäftsführer Fonger: „Jugendliche in Bremen und Bremerhaven brauchen gute Ausbildungsperspektiven und die Unternehmen benötigen dringend gut qualifizierte und motivierte Fachkräfte. Nach unserer Auffassung muss der Grundstein dafür bereits in den Schulen gelegt werden, zum Beispiel durch Maßnahmen für eine bessere Berufsorientierung oder bessere Kenntnisse in den mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern.“