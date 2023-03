Massive Verstöße gegen Tierschutz: Polizei Bremen stoppt Pferdetransport auf A1

Einsatzkräfte stoppten in der Nacht zu Donnerstag auf der A1 bei Bremen einen Pferdetransport. Sie stellten massive Verstöße gegen den Tierschutz fest.

Bremen/A1 - In der Nacht zu Donnerstag, 9. März 2023, stellten Spezialisten der Verkehrsbereitschaft während der Verkehrskontrolle eines Kleintransporters mit Pferdeanhänger auf der A1 in Höhe der Anschlussstelle Arsten, Bremen, unter anderem massive Verstöße gegen den Tierschutz fest. Der Transporter durfte nicht weiterfahren.

Pferdetransport auf A1 gestoppt: Kein Wasser für die Tiere bei über 20 Stunden Fahrt

Eines der sieben transportierten Pferde wies mehrere Verletzungen am ganzen Körper auf. Die Tiere sollten unter diesen Bedingungen von den Niederlanden nach Rumänien gebracht werden. Für die über 20 Stunden andauernde Fahrt wurden weder Wasser noch eine Tränke für die Tiere mitgeführt. Weiter waren vorgeschriebene Fahrtenschreiber nicht in Betrieb und das Fahrzeuggespann deutlich überladen. Derartige Verstöße gegen den Tierschutz treten immer wieder auf, so wie bei dieser Katze.

Keine Transporterlaubnis: Weiterfahrt beendet – Veterinäramt informiert

Die zudem ohne Erlaubnis beförderten Pferde wurden in Abstimmung mit dem Veterinäramt auf einem Pferdehof entladen, wo eine Versorgung und Behandlung sichergestellt werden. Die Weiterfahrt war damit beendet. Von dem 35-jährigen Fahrer aus Rumänien wurde eine Sicherheitsleistung von knapp 500 Euro einbehalten, entsprechende Anzeigen gefertigt. Die Ermittlungen laufen.