Massenschlägerei zwischen Roma-Familien: Gericht muss Prozess neu aufrollen

Zwei Roma-Großfamilien, ein Schwerverletzter – und ein Verfahren, das kein Ende finden will: Im Prozess gegen einen 42-Jährigen wegen schwerer Körperverletzung hat das Gericht am Mittwoch entschieden, die Hauptverhandlung auszusetzen und neu aufzurollen. Denn das Opfer – zugleich wichtigster Zeuge einer Massenschlägerei auf dem Osterholzer Friedhof im Jahr 2015 – leide an so akuten Herzproblemen, dass eine Aussage lebensgefährliche Folgen haben könnte.

Bremen – Anklageverlesung – bis hierher und nicht weiter. So in etwa lässt sich der bisherige Verlauf des Prozesses gegen den Angeklagten umschreiben, der einer Roma-Großfamilie angehört. Es geht um einen Fall aus dem April 2015. Damals war es am Osterholzer Friedhof kurz nach einer Beerdigung zu einer Massenschlägerei unter Teilen der insgesamt 500 Anwesenden gekommen. Vier Verletzte verzeichnete die Polizei, darunter ein damals 51 Jahre alter Mann, der mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus kam.

Ärzte versetzen Opfer in künstliches Koma

Der heute 42-jährige Angeklagte soll den Mann auf dem Friedhofsparkplatz zunächst in den Schwitzkasten genommen und ihm anschließend mehrfach mit einem stumpfen Gegenstand – vermutlich einem Schlagring – an den Kopf geschlagen haben. Ärzte versetzten das Opfer in ein künstliches Koma und operierten es insgesamt fünfmal. Noch heute leidet der Mann an Lähmungserscheinungen und ist auf fremde Hilfe angewiesen, heißt es. „Alltagstätigkeiten wie Ankleiden, Zähneputzen oder Toilettengänge“ – zu all dem sei der Mann nicht in der Lage, so die Anklage. „Und er hat schlichtweg Angst“, sagte eine psychiatrische Gutachterin am Mittwoch. Angst vor der Befragungssituation. Angst, auf den Angeklagten und dessen Familie zu treffen. „Jede erneute Beschäftigung mit der Tat“, so die Gutachterin, „ist für ihn eine Belastung.“

+ Kein Ende in Sicht: Der Prozess gegen einen 42-Jährigen (3. v. r.) muss neu aufgerollt werden. Er soll einen Mann ins Koma geprügelt haben. © Steffen Koller

Anspannung und Stress führten ihn an die Grenzen der Belastbarkeit. Zudem, das bestätigte ein Neurologe, sei der Mann an schweren Herzproblemen erkrankt. Sein aktueller Blutdruck bewege sich bei „normalen Befragungen“ bei etwa 190/150 – Werte von mehr als 200 seien im Gerichtssaal „sehr wahrscheinlich“ und brächten „ein nicht unerhebliches Risiko“ mit sich, dass der Mann einen Herzinfarkt erleide. Fazit: Der Mann ist aktuell nicht vernehmungsfähig, so die Gutachter.

Das Amtsgericht folgte dieser Einschätzung. Vermutlich in der Zeit zwischen Januar und April 2020 soll das Verfahren von vorn beginnen. Ob dann – wie in den vergangenen Tagen – erneut aus Sicherheitsgründen ein massiver Polizeieinsatz und der Umzug in den Landgerichtssaal nötig sind, bleibt abzuwarten.

Bremen: Gericht fordert Polizeischutz an

Bereits zum Prozessauftakt sicherten Beamte das Verfahren ab, das ursprünglich im Januar dieses Jahres beginnen sollte. Da bei einem Angehörigen der Opfer-Familie damals ein Schlagring an der Sicherheitsschleuse des Gerichts gefunden worden war und erhebliche Sicherheitsbedenken bestanden, wurde der Prozess abgebrochen. Auch jetzt forderte das Gericht Polizeischutz an und trennte beide Lager rigoros voneinander.

Zwei Dutzend Spezialkräfte der Polizei, darunter Beamte der Beweissicherungs- und Festnahmeeinheit (BFE), rückten an, nachdem es am Montag bereits zu ersten verbalen Auseinandersetzungen zwischen den aus dem Kosovo stammenden Familien gekommen war – und die Verhandlung abermals abgebrochen werden musste. Bis zum Neubeginn des Verfahrens will das Gericht ein medizinisches Gutachten über das Opfer und seinen Gesundheitszustand einholen. Warum dies nicht bereits jetzt geschehen ist, das blieb am Mittwoch offen.