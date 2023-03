Massenkarambolage auf A27: Kilometerlanger Stau in Bremen

Von: Fabian Raddatz

Auf der A27 bei Bremen ist es zu einem Unfall im morgendlichen Berufsverkehr gekommen. Vier Fahrzeuge waren beteiligt, mit Verzögerungen ist zu rechnen.

Bremen – Vorsicht auf der A27 in Bremen: Auf Höhe Bremen-Überseestadt sind am Dienstagmorgen, 28. März 2023, offenbar mehrere Fahrzeuge ineinander gekracht. Der Verkehr staut sich derzeit auf einer Länge von etwa fünf Kilometern zwischen den Anschlussstellen Bremen-Industriehäfen und Bremen-Horn/Lehe in Fahrtichtung Bremen. Mit Verzögerungen von etwa 40 Minuten ist derzeit zu rechnen – Tendenz: steigend

Zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen ist es am Dienstagmorgen auf der A27 in Richtung Bremen gekommen. Es hat sich ein langer Rückstau gebildet. © IMAGO/Karsten Schmalz

Nach Angaben der Polizei Bremen sind insgesamt vier Fahrzeuge an dem Unfall beteiligt gewesen. Verletzte Personen habe es keine gegeben. Die Aufräumarbeiten dauern an.

