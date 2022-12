Maskenpflicht ist im Bremer Nahverkehr ab März erstmal Geschichte

Von: Johannes Nuß

Teilen

Ab März müssen Reisende im Nahverkehr in Bremen keine Maske mehr tragen. © Hauke-Christian Dittrich/dpa/Archiv

In der Corona-Pandemie war sie steter Begleiter: die Mund-Nasen-Bedeckung. Ab März soll die Maskenpflicht in Bus und Bahn im Land Bremen wegfallen.

Bremen – Das Land Bremen plant die Abschaffung der Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) zum 1. März 2023. Verkehrssenatorin Maike Schaefer (Grüne) sagte am Donnerstag aber auch, wegen der länderübergreifenden Bus- und Bahnverkehre sei weiterhin das Ziel, das Ende im Gleichklang mit Niedersachsen einzuführen. Niedersachsens Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) hatte sich zuletzt angesichts des bevorstehenden Winters noch gegen ein genaues Abschaffungsdatum der Maskenpflicht im Nahverkehr ausgesprochen. Eine Abstimmung zwischen den beiden Bundesländern läuft daher noch.

Maskenpflicht ist im Bremer Nahverkehr ab März Geschichte

Schaefer sagte, fast in allen Bereichen sei inzwischen die Maskenpflicht gefallen. „Daher gibt es aus unserer Sicht keinen Grund mehr, nach dem Winter an der Maskenpflicht festzuhalten, solange es die Pandemielage zulässt.“ Als Vorsitzende der Verkehrsministerinnen und Verkehrsminister, hatte Schaefer im November gesagt: „Mein Ziel ist es, dass sich die Bundesländer hier auf ein einheitliches Vorgehen einigen.“

Über die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs können die Länder selbst entscheiden. Für Fernzüge und Fernbusse ist dagegen laut Infektionsschutzgesetz bundesweit bis zum 7. April 2023 eine FFP2-Maskenpflicht festgeschrieben. In Bayern und Sachsen-Anhalt ist die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des Nahverkehrs bereits entfallen. In Schleswig-Holstein läuft sie bis zum Jahresende aus, berichtet 24hamburg.de.

Maskenpflicht im Nahverkehr abgeschafft: „Kein Grund mehr, nach dem Winter an der Maskenpflicht festzuhalten“

„Wir erleben seit Monaten volle Fußballstadien, Konzerte und Veranstaltungen ohne Maskenpflicht. Und auch in Restaurants, Einkaufszentren und Supermärkten sind immer mehr Menschen ohne Maske unterwegs. Daher gibt es aus unserer Sicht keinen Grund mehr, nach dem Winter an der Maskenpflicht festzuhalten, solange es die Pandemielage zulässt“, so Verkehrssenatorin Maike Schaefer.

Ins gleiche Horn bläst auch Gesundheitssenatorin Claudia Bernhard (Die Linke). „Die Maskenpflicht im ÖPNV bleibt für uns jetzt im Winter weiterhin ein wichtiges Instrument, um Infektionen auf engem Raum zu verhindern. Wir gehen aber auch davon aus, dass wir nach dem Winter die verbliebenen Corona-Schutzmaßnahmen stückweise werden aufheben können, selbstverständlich immer in Abhängigkeit der Lage“, so die Senatorin. Die Bremer Straßenbahn AG (BSAG) bereitet sich bereits auf die Abschaffung der Maskenpflicht im Nahverkehr von Bremen vor. (mit Material der dpa)