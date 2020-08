Maskenmuffel fahren später

Bremen: Ordnungsdienst unterstützt BSAG bei Kontrollen

+ © BSAG Teams aus Mitarbeitern der Bremer Straßenbahn AG und des Bremer Ordnungsamtes kontrollieren, ob Fahrgäste in Bussen und Bahnen Mund-Nasen-Schutz tragen. Die Kontrolleure wollen unerkannt bleiben. © BSAG

Bremen – Im Großen und Ganzen sind die Fahrgäste der Bremer Straßenbahn AG (BSAG) vernünftig. Die meisten tragen in Corona-Zeiten eine Maske, also einen Mund-Nasen-Schutz. Das zeigt sich auch bei Kontrollgängen von BSAG und Ordnungsamt. Ibrahim Sancar vom Bremer Ordnungsamt ist mit Kollegen und Personal der BSAG in Bussen und Bahnen unterwegs. Sein Fazit für Bremen: „Es gibt nicht viele Maskenmuffel.“