Masken gegen das Coronavirus aus dem Drucker

Bremen - In der Corona-Zeit braucht es Unterstützung von allen Seiten. Das sieht auch das Bremer Unternehmen Bego so und hilft tatkräftig mit. Als Experte für dentalen 3D-Druck hat das Traditionsunternehmen seit einigen Wochen sein Angebot erweitert und stellt neben kostenfrei zur Verfügung gestellten Design-Druckerdateien unter anderem Desinfektionsmittel her. Man wolle, so der geschäftsführende Gesellschafter Christoph Weiss, Verantwortung übernehmen und seinen Beitrag leisten.

So entschied sich Bego bereits Ende März, das temporäre Hilfsangebot aufzubauen und dabei konkret folgende Punkte umzusetzen: Zum einen bietet das 1890 gegründete Unternehmen einen kostenlosen Fertigungsservice für dringend benötigte Bauteile im Medizinbereich an. Dieser richte sich, so Christoph Weiss, vorrangig an Hersteller von Medizintechnik und Medizinprodukten. Zum anderen können zahntechnische Labore, die über Bego-3D-Drucker (Varseo S und Varseo L) verfügen, auf der Firmen-Homepage kostenfreie Design-Dateien herunterladen. Kunden, die diese Drucker besitzen, seien so in der Lage, modulare Rahmen für Gesichtsschirme, Halterungen und Gehäuse für Atemmasken, aber auch Türgriff-Aufsätze selbst zu drucken. „In kürzester Zeit“ seien die Dateien zur Herstellung von „Do-it-yourself“-Utensilien bereits „mehrere tausend Male“ heruntergeladen worden und würden so weltweit zur Herstellung nützlicher Hilfsteile verwendet, sagt Anja Sohn, Kommunikationschefin des Unternehmens.

+ Christoph Weiss (l.), geschäftsführender Gesellschafter der Bego-Unternehmensgruppe, überreicht 3D-gedruckte Gesichtsmasken an Martin Sztraka, Vorstandsvorsitzender der Kassenzahnärztlichen Vereinigung im Lande Bremen. © Bego

Am Firmensitz im Technologiepark der Uni Bremen hat Bego zudem auch selbst rund 250 Gesichtsschirme angefertigt und an die Kassenzahnärztliche Vereinigung (KZV) gespendet, die diese wiederum an Krankenhäuser und Praxen in Bremen und Umgebung verteilt. Darüberhinaus, so Christoph Weiss, stellt das Unternehmen Desinfektionsmittel für den Eigenbedarf und als Hilfsangebot auch für Firmen in der Nachbarschaft her, an die der Dentalspezialist als „berufsmäßige Verwender“ abgeben darf. Aktuell wurden so bereits 250 Flaschen (je 500 Milliliter) eines Hand- und Oberflächendesinfektionsmittels auf Propanol-Basis „zum kleinen Preis“ an interessierte Unternehmen verteilt. Im nächsten Schritt plane man nun, das Mittel auch auf Ethanol-Basis zu produzieren, um sich einerseits selbst zu versorgen und voraussichtlich ab Anfang Mai auch als Verkaufsartikel anzubieten.

+ Mitarbeiterin Sabine Metschies überreicht die von der Bego produzierten Desinfektionsmittel an interessierte Unternehmen aus dem Technologiepark der Uni Bremen. © Bego

Zur Motivation, das zusätzliche Angebot bereitzustellen, sagt Anja Sohn: „Die Corona-Pandemie stellt unsere Gesellschaft vor außergewöhnliche Herausforderungen. Es ist überaus wichtig sich in Zeiten der Krise gegenseitig zu unterstützen.“ Als familiengeführtes Unternehmen (weltweit rund 450 Mitarbeiter) wolle man Verantwortung übernehmen und seinen Beitrag leisten, machte Sohn klar. Werden im speziellen Produktionszentrum sonst vorrangig Halbzeuge (zum Beispiel Kronen- und Brückengerüste) für Dentallabore gefertigt, so hat das Unternehmen aus aktuellem Anlass zusätzlich vorübergehend auch auf Fertigungen für die Medizintechnik umgestellt. Aus der Kombination von speziellen Fertigungsverfahren (selektives Laserschmelzen oder Hochgeschwindigkeitsfräsen) und ausgewählten Materialien (unter anderem Kobalt-Chrom oder Titan) sei man in der Lage, benötigte Artikel für das medizinische Personal relativ schnell herzustellen.

Infos unter www.bego.com/de