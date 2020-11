Bremen: Maske am Arbeitsplatz

Familienbesuch darf in Hotels

Künftig muss in Bremen am Arbeitsplatz Maske getragen werden.

Bremen – Familienbesuch soll über Weihnachten in Bremer Hotels übernachten dürfen. Das zähle nicht zu touristischen Reisen, die verboten sind. Bremen will das entsprechend rechtssicher machen, hieß es aus dem Rathaus. Ansonsten will Bremen die Bund-Länder-Beschlüsse vom Mittwoch umsetzen. Gelten soll die neue Verordnung ab 1. Dezember, am Montag berät darüber noch die Bürgerschaft. Die strengeren Regeln sollen bis Januar gelten – mindestens.